Rigoberto Urán: "Mi valoración en este Tour es muy mala, no se logró ningún objetivo"

El pedalista colombiano del EF Education-Easypost, Rigoberto Urán, llegó con grandes objetivos al Tour de Francia 2022, sin embargo, el ‘Toro de Urrao‘ no pudo alcanzar ninguno de los objetivos trazados al inicio de la Grande Bouclé.



“¿Mi valoración? Un 0. Mala. No se lograron los objetivos, no se consiguió una etapa, no estuve entre los 10 primeros. Lo intenté hacer muy bien, pero no se cumplieron ninguno de los objetivos propuestos”, dijo Urán, en diálogo con varios medios después de finalizar la etapa 20 de la ronda francesa.



Con relación a la contrarreloj individual, el pedalista antioqueño terminó en la casilla 40°, a 4’00” del ganador Wout van Aert (Jumbo-Visma). De esta manera, el ‘escarabajo’ mantuvo su puesto 26° en la general.



“No estábamos disputando ningún puesto, pero había que hacerla a tope para responder al trabajo que hace todo el equipo. Con todo el respeto, hay que hacer la contrarreloj a tope en el Tour. Cuando no estás peleando la general se hace más complicada. Uno va totalmente concentrado con toda la información, intentando dar el mejor esfuerzo”, concluyó ‘Rigo’.