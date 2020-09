Rigoberto Urán asegura que no lleva el peso del ciclismo colombiano en el Tour de Francia

Juan Carlos Pamo

El ciclista Rigoberto Urán, tercero en la general del Tour tras una etapa en la que se hundieron sus compatriotas Egan Bernal y Nairo Quintana, aseguró que no siente encima el peso del ciclismo colombiano.



"Ese peso ya me lo quité hace cinco años", después de hacer dos podios consecutivos en el Giro de Italia (2013 y 2014) que le hicieron uno de los pedalistas más cotizados del pelotón.



"El peso más grande era mantener a mi mamá, que la sigo manteniendo... y a la suegra", añadió bromeando.



Tras el hundimiento de sus compatriotas Egan Bernal y Nairo Quintana en el Grand Colombier, que quedan virtualmente fuera de la lucha por el podio, Urán se convierte en la principal baza colombiana en este Tour, después de cruzar la meta a 18 segundos del vencedor de la etapa, el esloveno Tadej Pogacar, y de su compatriota Primoz Roglic, líder de la carrera.



Urán se coloca tercero en la general a 1:34 de Roglic y a 54 de Pogacar, aventajando en once segundos al también colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López, cuarto en el Grand Colombier.



El líder del equipo norteamericano Education First se convierte así en la principal baza colombiana para subir la podio en París el próximo domingo.



"Estamos en una buena posición, quedan bastantes días de montaña y una crono importante" el sábado, declaró Urán tras cruzar la meta.

"Ahora vamos a tratar de hacer un buen descanso con un buen entreno y prepararnos para el martes", en la segunda etapa alpina, con final en Vilard de Lans.