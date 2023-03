Rémi Cavagna ganó la Coppi-Bartali: Brandon Rivera fue el mejor colombiano en la general

El francés Rémi Cavagna ganó este sábado la quinta y última etapa de la semana Coppi-Bartali, una contrarreloj de 18,6 km, mientras que su compañero suizo del Soudal-Quickstep, Mauro Schmid, se adjudicó la clasificación general.



El rodador francés, especialista del esfuerzo solitario, había hecho de esta crono final su objetivo de la semana. Se impuso sobre un recorrido completamente llano en las calles de Carpi, con un tiempo de 22 minutos y 12 segundos, delante del australiano Michael Hepburn (a 18 segundos) y del irlandés Ben Healy (a 19).



Cavagna había iniciado bien la semana, ganando la primera etapa, tras una escapada en solitario de más de 30 kilómetros, su primera victoria en una carrera en línea desde hace casi dos años y su triunfo en el Campeonato de Francia en carretera en junio de 2021.



Desgraciadamente para él, tuvo una mala jornada al día siguiente, perdiendo casi tres minutos respecto al primero de la general, cediendo su maillot de líder a su joven compañero Mauro Schmid, de 23 años.



El suizo defendió con éxito ese liderato hasta el final, terminando en octava posición en la etapa contrarreloj final, a 41 segundos de Cavagna.



Clasificación de la quinta etapa:



1. Rémy Cavagna (FRA/Soudal-Quickstep) en 22:12.



2. Michael Hepburn (AUS/Jayco-Alula) a 18 segundos.



3. Ben Healy (IRL/Education First) a 19".



Clasificación general final:



1. Mauro Schmid (SUI/Soudal-Quickstep) 16h19:55.



2. James Shaw (GBR/Education-Easypost) a 16 segundos.



3. Ben Healy (IRL/Education-Easypost) a 22".



Así le fue a los colombianos que estuvieron en la ronda italiana:



28. Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) a 8' 52"

55. Jhonatan Restrepo (GW-Shimano Sidermec) a 40' 58"

109. Jonathan Guatibonza (GW-Shimano Sidermec) a 1h 24' 32"

Andrés Mancipe (GW-Shimano Sidermec) - No finalizó la carrera.

Jesús David Peña (Team Jayco AlUla) - No finalizó la carrera.

Didier Merchan (GW-Shimano Sidermec) - No finalizó la carrera.

Diego Pescador (GW-Shimano Sidermec) - No finalizó la carrera.

Miguel Eduardo Flórez (GW-Shimano Sidermec) - No finalizó la carrera.