Remco Evenepoel sigue en racha y ganó  el Campeonato Mundial de Ciclismo en ruta

El joven prodigio belga Remco Evenepoel ganó el campeonato mundial de ciclismo en ruta disputado este domingo en Wollongong, Australia, al cabo de una escapada en solitario de más de 30 km, delante del francés Christophe Laporte, segundo, y del australiano Michael Matthews, tercero.



El ciclista de 22 años conquistó para Bélgica su primer título mundial desde hace diez años, dos semanas después de ganar la Vuelta a España, siendo el primer belga en ganar una gran carrera por etapas desde 1978.



Evenepoel se impuso en solitario con 2 minutos y 21 segundos de ventaja sobre el primer grupo de persecución, donde el más fuerte fue Christophe Laporte, después de 266,9 kilómetros de carrera bajo un sol rutilante.



En cuanto a los colombianos solo tres, de los seis que iniciaron la prueba terminaron, siendo Sergio Higuita el mejor ‘escarabajo’, entrando en la casilla 31° a más de dos minutos del ganador. Nairo Quintana finalizó en el puesto 66° y Wilson Peña llegó en la posición 93° con un retraso superior a los 11 minutos.



"Estoy super feliz. Soñaba con ser campeón del mundo. Un monumento, una clásica, una gran vuelta, el mundial... he ganado todo este año, es increíble", dijo el belga, que además de la Vuelta, conquistó la clásica Lieja-Bastoña-Lieja en primavera y la Clásica de San Sebastián en verano.



El belga sucede en el palmarés de la prueba de ruta del mundial al francés Julian Alaphilippe, su compañero de formación en Quick-Step y ganador de las dos últimas ediciones, quien este domingo, sin embargo, no pudo pelear por el título y quedó 51º.



"Siento una mezcla de muchas emociones. Me tomé tiempo para imaginarme sin el maillot arcoíris a partir de la semana que viene. Eso me hará apreciar todavía más los momentos que he pasado con este maillot", declaró el francés, que felicitó en la llegada de manera efusiva a su sucesor, "el más fuerte hoy".