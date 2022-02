"Quiero que esta bandera se muestre bastante": Sergio Higuita expresó sus objetivos de este 2022

El colombiano Sergio Higuita ha tenido un excelente inicio de temporada en este 2022. Se coronó campeón nacional de ruta y ha destacado en etapas de las carreras que ha participado.



Higuita es el líder del Bora para la Vuelta a España, una oportunidad que le llega al colombiano para una de las grandes de este año.



"Me hace mucha ilusión y alegría. Sé que tengo una oportunidad muy buena y hay que aprovecharla. Siempre vamos con el objetivo de ganar la vuelta. En el transcurso de la competencia vamos viendo que va pasando. El ciclismo es un muy cambiante. El objetivo principal es ganar la vuelta ",



Además, Higuita expresó sus emociones con respecto a esta gran objetivo en el ciclismo internacional.



"La Vuelta a España me hace mucha ilusión. La anterior la hice muy bien y esta vez el equipo va con mucha disposición de hacerlo bien en la general conmigo. Sabemos que hay hombres muy fuertes pero trabajaremos para estar en la pelea".



Por otro lado, el antioqueño compartió lo que ha sido su nueva experiencia en el equipo alemán en el que según él, lo han recibido de una muy buena manera.



"Los cambios que he tenido han sido la experiencia que he ganado lo últimos dos años. En los entrenamientos soy una persona que se exige mucho. El Bora tiene preparados que entrenan contigo y están pendientes 200 en ti y analizan todo los que necesites. Pero más que todo la experiencia".



Por último, Sergio analizó lo que ha sido la temporada hasta ahora de los colombianos y lo que le espera a Colombia en el ciclismo internacional del 2022.



"Para Colombia a todos nos va a ir excelente. El año pasado casi que nos 'pelaron' en todas las carreras, pero en este 2022 casi todos los colombianos hemos iniciado muy bien. Hay mucho talento y cada uno va a ir a diferente carreras. Entre más corredores será mucho mejor para Colombia".