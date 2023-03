Primoz Roglic sigue imparable en la Tirreno-Adriático 2023: Tercera etapa ganada

El esloveno Primoz Roglic logró este sábado su tercera victoria consecutiva de etapa en la Tirreno-Adriático y prácticamente es el vencedor virtual de esta prueba, que acabará el domingo con un trazado llano.



Roglic se afianzó en el liderato al ser el más rápido en el esprint de un pequeño grupo de escapados, con los hombres más fuertes de la prueba, en las calles adoquinadas de Osimo.



El británico Tao Geoghegan Hart fue segundo en la meta y tercero el portugués Joao Almeida.



Esta sexta etapa, con un trazado similar al de una clásica belga, tenía 193 km de recorrido rompepiernas, con varios 'muros', no demasiado largos, pero sí muy empinados, con porcentajes superiores al 10%, incluso del 15% en algunos tramos.



El Jumbo-Visma, equipo de Roglic, buscó la victoria de etapa desde el principio, impidiendo que una escapada de once corredores formada la inicio tomase demasiada ventaja.



Una vez los fugados cazados, a 40 km de la meta, el belga Wout Van Aert trabajó para su líder Roglic, antes de ceder en la última dificultad, donde el esloveno, muy fuerte, controló a todos sus rivales y, además, se llevó el triunfo parcial.



Salvo accidente, la "carrera de los dos mares" tendrá el domingo un claro vencedor y no será otro que Roglic, que cuenta con 18 segundos de ventaja sobre Almeida y 23 sobre Geoghegan Hart.



Santiago Buitrago, Fernando Gaviria y Juan Sebastián Molano no tuvieron mucho protagonismo en la fracción.



La última etapa tiene 154 km de recorrido alrededor de San Benedetto del Tronto, con un perfil muy llano y cuya victoria debería decidirse en un esprint masivo.



Clasificación de la etapa:



1. Primož Roglic (SLO/Jumbo) 4 h 49:17 (media: 40,1 km/h).



2. Tao Geoghegan Hart (GBR) a 0.



3. João Almeida (POR) 0.



4. Enric Mas (ESP) 0.



5. Mikel Landa (ESP) 0.



6. Giulio Ciccone (ITA) 3.



7. Hugh Carthy (GBR) 9.



8. Michael Woods (CAN) 9.



9. Thomas Pidcock (GBR) 20.



10. Wout van Aert (BEL) 20.

...

84. Santiago Buitrago (Bahrain) 15:53.

147. Fernando Gaviria (Movistar Team) 24:59.

150. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) 24:59.



Clasificación general individual:



1. Primož Roglic (SLO/Jumbo) 25 h 06:21.



2. João Almeida (POR/UAE) a 18.



3. Tao Geoghegan Hart (GBR/INE) 23.



4. Lennard Kämna (GER/BOR) 34.



5. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 37.



6. Enric Mas (ESP/MOV) 41.



7. Mikel Landa (ESP/BAH) 56.



8. Hugh Carthy (GBR/EF1) 57.



9. Aleksander Vlasov (RUS/BOR) 1:10.



10. Thibaut Pinot (FRA/GFJ) 1:11.

...

39. Santiago Buitrago (Bahrain) 17:23.

123. Fernando Gaviria (Movistar Team) 1:06:50.

133. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) 1:07:49.