Pogacar, el niño prodigio que conquistó el Tour de Francia y ahora va por más

Daniel Molina Durango

Un esloveno está por primera vez en lo más alto del podio en París: Tadej Pogacar conquistó este domingo su primer Tour de Francia tras la disputa de la última etapa, ganada al esprint por el irlandés Sam Bennett

.

En la víspera de celebrar su cumpleaños 22, Pogacar se convierte en el segundo ganador más joven de la historia del Tour, solo por detrás de Henri Cornet, que logró con 19 años en 1904 y el primero en hacerlo en el año de su debut desde 1983 (Laurent Fignon).



“Estar aquí en París, en el primer escalón del podio es increíble. Fueron tres semanas en las carreteras francesas absolutamente memorables”, aseguró Pogacar.



El tradicional paseo por los Campos Elíseos, que suele tener más de fiesta y celebración que de competición, no cambió en nada las clasificaciones de la víspera, tras la exhibición de Pogacar en la ‘crono’ con final en la Planche de Belles Filles.



Tras arrancar el pasado 29 de agosto en Niza y después de más de 3400 km de intenso esfuerzo, el pelotón llegó ayer a París para un homenaje reservado a los 146 supervivientes (de los 176 que comenzaron).

Tras destacar como amateur en su país, en 2017 el equipo Lubljana no dejó pasar su proyección y le reclutó para sus filas en la categoría Continental.



El joven Pogacar consiguió concluir en la clasificación general como tercero en el Tour de Hungría, además de varios primeros puestos en diversas clasificaciones juveniles.



Pero su explosión llegó en 2018 cuando consiguió vencer una etapa y la general del Gran Premio Priessnitz Spa, además del Tour del Porvenir y el Giro del Friuli Venezia Giulia. A todo esto sumó el Campeonato de Eslovenia de Contrarreloj, en donde sumó una plata.



Esto le llevó a firmar con tan solo 19 años con el UAE Team Emirates, convirtiéndose así en uno de los gregarios de lujo. Y en su primer año en la máxima categoría, Pogaçar se impuso en la Volta al Algarve, en donde sumó una etapa y la clasificación general.



Su primera victoria World Tour no se hizo esperar, ya que el esloveno se ganó la etapa reina del Tour de California y la general de la carrera.

Unos días más tarde se proclamó Campeón de Eslovenia contrarreloj y pero eso no fue lo mejor de la temporada.



El esloveno disputó la Vuelta a España donde ganó tres etapas con finales en Andorra, en Los Machucos y en la de Gredos. Esta última victoria de etapa le aseguró la tercera posición de la general en La Vuelta y aseguró los maillots de la regularidad y de mejor joven de la ronda.



La temporada 2020 la inició en la Vuelta a la Comunidad Valenciana donde logró dos victoria de etapa y la clasificación general de la carrera.

Disputó el UAE Tour y se impuso en la quinta etapa, el segundo final en Jebel Hafeet.



Y ayer en la ceremonia de premiación del Tour, el protagonismo fue casi único para Pogacar. El joven prodigio subió para vestirse de amarillo como ganador de la carrera, pero también lo hizo para ponerse el maillot blanco de los jóvenes y el jersey de lunares rojo como mejor escalador.