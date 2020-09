"Pasamos el día sin problemas y ya estoy enfocado en la crono": Miguel Ángel López

Juan Carlos Pamo

El ciclista Miguel Ángel 'Supermán' López quiso agradecer a su equipo el trabajo realizado este viernes en la 19ª etapa del Tour, ganada por el danés Soren Kragh Andersen, que "no fue una jornada fácil", dijo el colombiano al cruzar la meta.



"Quiero agradecer a mi equipo todo el apoyo que me dieron hoy durante toda la etapa; no fue una jornada fácil en absoluto", comenzó diciendo el corredor de Astana en la zona mixta.



"Al principio se rodó muy rápido y nervioso, aunque luego se calmó un poco", añadió el ciclista de 26 años.



"Pasamos el día sin problemas y ya estoy enfocado en la crono de mañana" (sábado), de 36,2 km de recorrido y los últimos 5,9 km de ascenso a la Planche de Belles Filles.



En esa 'crono', López tendrá que defender el tercer puesto que ocupa en el podio, en la víspera de la llegada de la carrera a París.



'Supermán' se encuentra a 1:27 del líder de la carrera, Primoz Roglic, y a 30 del segundo escalón, que ocupa Tadej Pogacar, aunque los dos eslovenos son, en teoría, más fuertes que el colombiano en la 'crono'.



El principal rival de López para conservar el podio es el australiano Richie Porte, cuarto a 1:39 del colombiano.