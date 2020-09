¡No se mete presión! Egan Bernal dice que está tranquilo, esperando el momento preciso para atacar en el Tour

Francisco Henao

Egan Bernal no pierde la cabeza pese a que sabe que hay un líder sólido como Primoz Roglic en el Tour de Francia.



De hecho, el colombino reconoce la fortaleza del rival a vencer, pero no tira la toalla y por el contrario dice que es consciente de que debe recuperar el tiempo perdido.



“No sé si mi posición es perfecta, porque estoy perdiendo con Roglic, que va fuerte en crono y tenemos esa etapa el penúltimo día. Estoy claro que debo recuperar ese tiempo y sacarle más”, dijo Egan.



Señaló que no se desespera porque en una carrera tan difícil y exigente, hay que tener cuidado e ir paso a paso.



“Como habíamos dicho desde el comienzo hay que ir tranquilo, día a día, esperando las oportunidades. Es algo bueno para la moral terminar con el grupo de adelante, son buenas sensaciones y estoy contento con el resultado”.



Por último el actual campeón del Tour aseguró sentirse mejor después de la novena etapa de este domingo.



“Muy satisfecho por las sensaciones. He perdido unos segundos por las bonificaciones con Pogacar y Roglic, pero me quedo con que me sentí mucho mejor, que podía disfrutar más y eso me da confianza de cara a la siguiente parte de la carrera cuando lleguen los Alpes", manifestó.