"No sé cómo me va a responder el cuerpo": Nairo Quintana en la antesala de los Alpes en el Tour de Francia

Daniel Molina Durango

"No sé cómo me va a responder el cuerpo": Nairo en la antesala de los Alpes en el Tour

El ciclista colombiano Nairo Quintana, quinto en la clasificación del Tour de Francia, admitió sus dudas ante la etapa del domingo, con final en la cima del Grand Colombier, tras su caída el viernes: "No sé cómo va a responder el cuerpo".



Tras la 14ª etapa, que ganó en solitario en Lyon el danés Soren Kragh Andersen y en la que no se registraron cambios significativos en la clasificación general, el líder del equipo francés Arkea-Samsik reconoció que no había podido recuperar en la jornada.



"Sabíamos que no iba a ser un día fácil, porque (el eslovaco Peter) Sagan y su equipo (Bora-Hansgrove) intentarían seguramente distanciar a los esprinters para coger los puntos que más le convenían" de cara a la pelea por la clasificación de la regularidad (maillot verde).

"La idea era recuperar hoy, pero no hemos podido como queríamos porque se ha rodado muy rápido todo el día", añadió el combitense de 30 años en la zona mixta tras la disputa de la etapa con final en Lyon.



Sobre la etapa del domingo, la primera en los Alpes y con un ascenso final al duro Grand Colombier, propicio para los escaladores, el colombiano admitió: "Estamos golpeados tovavía, no sabemos como va a responder le cuerpo".



Quintana se cayó en la etapa del viernes, a 85 km de la meta en el Puy Mary, que le provocó contusiones y rasguños en rodillas y codos, por lo que este sábado lució varios aparatosos vendajes.