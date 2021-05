"No lo puedo creer": Las lágrimas de Egan Bernal tras llegar al liderato del Giro de Italia

Daniel Molina Durango

En medio de las lágrimas, que contagiaron a todo un país, el colombiano Egan Bernal se declaró feliz tras su triunfo de este domingo en el Giro de Italia.



En los últimos 500 metros de la novena etapa, entre las localidades de Castel di Sangro y Campo Felice, el zipaquireño dio muestras de sus dotes de escalador, y en un terreno familiar para él, un ascenso destapado, toda vez que fue ciclomontañista, destrozó a sus rivales para cruzar primero la meta y ponerse la ‘maglia’ rosa que lo acredita como líder del Giro.



Egan también se enfunda la camiseta blanca como mejor joven en la primera ronda italiana que corre en su carrera.



“No lo puedo creer, no lo puedo creer, de verdad, han pasado muchas cosas para llegar acá y falta mucho del Giro, pero creo que esta victoria y tener la camiseta rosa, así sea por un día, de verdad que vale la pena todo”, dijo el colombiano, mientras caían lágrimas por sus mejillas, al término de la etapa.



“Estoy muy feliz, han sido muchos los sacrificios para estar en esta posición, estaba pensando que tenía que hacer un esfuerzo, no sabía si podía ganar, lo hice más por mis compañeros de equipo, que me dieron mucha confianza, no estaba muy seguro, pero ellos me dijeron ‘puedes hacerlo’, tomamos la responsabilidad para ti, así que esta victoria es más para ellos, porque ellos creen en mí”, afirmó el nuevo líder del Giro.



Es la primera vez que Egan, ganador del Tour de Francia en el 2019, triunfa en una etapa de una de las grandes carreras del ciclismo mundial.

Bernal, además, se convierte en el quinto colombiano en portar la ‘maglia’ rosa en el Giro, después de Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Esteban Chaves y Fernando Gaviria.