¡No acepta la invasión a Ucrania! Compañero ruso de Egan Bernal en Ineos cambió de nacionalidad

Pavel Sivakov, ciclista ruso del Ineos, recibió la nacionalidad francesa y ahora podrá competir bajo esa bandera en todas las carreras internacionales.



Así lo confirmó su equipo, que manifestó que la Unión Ciclista Internacional le concedió permiso para hacerlo a la luz de la invasión rusa de Ucrania, de la que el ciclista no está de acuerdo.



"Como ya lo he dicho, estoy totalmente en contra de esta guerra y todos mis pensamientos están con el pueblo ucraniano. Como la mayoría de las personas en todo el mundo en este momento, espero la paz y el rápido fin del sufrimiento que está ocurriendo en Ucrania”, dijo Sivakov.



El pedalista del Ineos es hijo de dos exciclistas rusos, Alexei Sivakov y Aleksandra Koliaseva, pero nació en Italia y se crió en Francia. Sin embargo, en todas las competencias se inscribía como nacido en Rusia.



“Nací en Italia y me mudé a Francia cuando tenía un año. Francia es donde crecí y me eduqué y donde me enamoré de andar en bicicleta, lo que me llevó a las carreras. Se siente como mi hogar", señaló el compañero de Egan Bernal en el Ineos.