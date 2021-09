Nielsen gana la etapa 19 de la Vuelta a España y Roglic mantiene el liderato

El danés Magnus Cort Nielsen (Education First) ganó al esprint la 19ª etapa de la Vuelta ciclista a España, este viernes tras un recorrido de 191,2 km con final en Monforte de Lemos (Galicia), mientras que el esloveno Primoz Roglic sigue líder de la general a dos días del final.



Nielsen consigue su tercera victoria parcial en esta Vuelta y superó en esta jornada al portugués Rui Oliveira (UAE-Emirates) y al estadounidense Quinn Simons (Trek-Segafredo).



El corredor danés añade el éxito de este viernes a sus victorias en la 6ª y la 12ª etapa de esta Vuelta. Formó parte de la escapada del día, compuesta por siete ciclistas.



Por detrás, el pelotón, durante mucho tiempo liderado por Bikeexchange y DSM, no consiguió la misión de poner fin a su aventura.



A dos días de la última etapa de la Vuelta en Santiago de Compostela, Roglic conservó su jersey rojo, con 2 minutos y 30 segundos sobre el segundo, el español Enric Mas.



El sábado se disputará la 20ª y penúltima etapa, de 202,2 kilómetros entre Sanxenso y Mos/Castro de Herville, donde habrá una llegada a 502 metros de altitud.



Un día después tendrá lugar la contrarreloj de la última etapa, en Santiago de Compostela, donde Roglic parece tener todo a favor para conquistar el título en la Vuelta a España por tercera edición consecutiva, un logro que no consigue nadie desde el español Roberto Heras (2003, 2004 y 2005).