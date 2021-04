Nairo se mostró en etapa montañosa del Tour de los Alpes que ganó Simon Yates

Francisco Henao

El británico Simon Yates (BikeExchange) se impuso en solitario en la segunda etapa del Tour de los Alpes, este martes entre Innsbruck y Feichten-im-Kaunertal (Austria) , y se convirtió en el nuevo líder de la carrera.



Con un final en ascensos en una etapa de apenas 121 km de recorrido, Yates cruzó la meta con 41 segundos de ventaja sobre el ruso Pavel Sivakov (INEOS-Grenadiers) , último ganador de esta prueba.



Tercero fue el irlandés Dan Martin (Start-Up Nation) , a casi un minuto del vencedor.



El colombiano Nairo Quintana fue protagonista en los últimos kilómetros porque estuvo a la rueda de Yates y Sivakov, aunque en el sitio de meta ingresó en la casilla 13 a 1.42 del ganador.



En la general Nairo está en el puesto 11, perdiendo 1.52 con Yates. Iván Sosa le sigue como el mejor colombiano en la casilla 13 con la misma diferencia.



El triunfo de etapa permitió también a Yates arrebatar el maillot de líder de la prueba al italiano Gianni Moscon (INEOS-Grenadiers) , ganador de la primera etapa.



"Me gustan estas etapas. Se juega por la victoria desde el inicio, en lugar de perder el tiempo durante 150 km" , se felicitó Yates. "Hasta ahora va todo bien, pero quedan aún muchas etapas complicadas" .



El miércoles se disputará la tercera etapa, de 162 km de recorrido entre la localidad austriaca de Imst y Naturno, en Italia.



Clasificación General

1. Simon Yates: 6h: 46min:56 s

2. Pavel Sivakov: a 45 seg

3. Dan Martin: a 1:04

4. Aleksandr Vlasov: a 1:08

5. Jefferson Cepeda: al m. t.

6. Jai Hindley: a 1:27

7. Hugh Carthy: al m. t.

8. Nick Schultz: a 1:52

9. Ruben Guerreiro: al m. t.

10. Pello Bilbao: al m. t.

11. Nairo Quintana: al m. t.

12. Romain Bardet: m. t.

13. Iván Sosa: al m. t.



Deportes







RD

REDACCIÓN DE DEPORTES 20 de abril 2021, 09:51 A. M.



Seguir Ciclismo





Regístrate o inicia sesiónpara seguir tus temas favoritos.



 Comentar

 Guardar

Reportar

Portada

















Descubre noticias para ti











Dos colombianos en el listado de los más costosos de la Libertadores

Deportes





Fútbol Internacional

10:33 am

Dos colombianos en el listado de los más costosos de la Libertadores



¿Reversa? Tres equipos podrían salirse de la Superliga

Deportes





Fútbol Internacional

9:49 am

¿Reversa? Tres equipos podrían salirse de la Superliga



Franco Armani da buenas noticias a sus fanáticos

Deportes





Fútbol Internacional

9:07 am

Franco Armani da buenas noticias a sus fanáticos

















Nacional cambia de casa: aquí jugará en la Copa Libertadores

Deportes





Fútbol Internacional

Abr. 15 DE 2021

Nacional cambia de casa: aquí jugará en la Copa Libertadores



Colombia ya tiene 37 atletas clasificados para Olímpicos de Tokio

Deportes





Ciclo Olímpico

Mar 27 DE 2021

Colombia ya tiene 37 atletas clasificados para Olímpicos de Tokio



Marcelo Bielsa y su reacción sobre la Superliga, claro y de frente

Deportes





Fútbol Internacional

8:57 am

Marcelo Bielsa y su reacción sobre la Superliga, claro y de frente



Florentino Pérez defiende con todo la creación de la Superliga

Deportes





Fútbol Internacional

Abr. 19 DE 2021

Florentino Pérez defiende con todo la creación de la Superliga



Las buenas nuevas de la salud de David Ospina

Deportes





Fútbol Internacional

7:25 am

Las buenas nuevas de la salud de David Ospina



Fifa amenaza a los equipos que jugarían la Superliga

Deportes





Fútbol Internacional

5:27 am

Fifa amenaza a los equipos que jugarían la Superliga



































Empodera tu conocimiento













Reforma tributaria 2021

10:32 a. m.

82% no votaría por candidato que apoye reforma tributaria











Julián Bedoya

10:32 a. m.

Corte Suprema llama a indagatoria a Julián Bedoya











No más abusos

10:23 a. m.

¿Cómo radicar quejas ante empresas de servicios públicos?











Álvaro Gómez Hurtado

10:21 a. m.

Los mensajes entre las Farc sobre el crimen de Álvaro Gómez

















1





2





Nuestro Mundo



Colombia

Internacional



Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Más Ciudades















Ciénaga, Magdalena

09:48 a. m.

Casa quedó deshabitada en Ciénaga: covid-19 mató a todos sus ocupantes



Dos hermanos y sus padres murieron entre marzo y abril por los estrago ...













Barranquilla

09:47 a. m.

Toque de queda y otras restricciones en Barranquilla



En la capital del Atlántico se mantiene el toque de queda y el pico y ...













Violencia

09:37 a. m.

Asesinaron a gobernadora indígena de Caldono, Cauca













Bucaramanga

09:34 a. m.

Movilidad reducida en Bucaramanga por paro de transportadores













Cartagena

09:28 a. m.

Cartagena amplía el toque de queda por aumento de casos de covid-19









Horóscopo





Encuentra acá todos los signos del zodiaco. Tenemos para ti consejos de amor, finanzas y muchas cosas más.













Crucigrama





Pon a prueba tus conocimientos con el crucigrama de EL TIEMPO





















Ponte al día





Lo más visto









Vacunación en Bogotá.





08:26 a. m.

Bogotá



Alcaldía dice que Bogotá se está quedando sin vacunas





Caurentena





08:32 a. m.

Bogotá



Todo lo que debe saber sobre las medidas en Bogotá





Alias Pablito





08:29 a. m.

Alias Pablito



La última gran fiesta del eleno alias Pablito





Barranquilla pico y cédula





08:18 a. m.

Coronavirus



Las nuevas medidas que rigen en el país para frenar covid desde hoy





Manchester City





07:38 a. m.

Uefa



Fuerte advertencia de la Uefa a clubes de Inglaterra



































por Taboola



Enlaces Patrocinados

TE PUEDE GUSTAR















Ver a Natalia Ramírez hoy, nos dejó sin palabras



Game Of Glam



















Este es el salario que gana hoy Jéssica Cediel



Cash Roadster



















¡Descubre cómo puedes invertir en Tesla para obtener un segu…



The Flying Stock | Xtrade

















































SÍGUENOS EN:













󰂉















COPYRIGHT © 2021 EL TIEMPO Casa Editorial NIT. 860.001.022-7 . Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. ELTIEMPO.com todas las noticias principales de Colombia y el Mundo

.