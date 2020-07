Nairo Quintana y Egan Bernal parten hoy hacia Europa con la meta de conquistar el Tour de Francia

Daniel Molina Durango

Este lunes, cuando se cumple un año más de la Independencia de Colombia, nuestros ciclistas nacionales aterrizarán en suelo europeo con el sueño de conquistar nuevamente el Tour de Francia, que este año, debido a la pandemia, se realizará entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre.



Cerca de 180 atletas cafeteros partirán hoy (5:00 p.m.) desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en un vuelo humanitario que permitirá viajar al Viejo Continente con el fin de participar en competencias y, en otros casos, seguir con su preparación a los Juegos Olímpicos de Tokio.



Dentro de ese nutrido grupo de atletas se trasladarán cerca de 116 ciclistas, siendo la disciplina con mayor presencia en el vuelo AV 152, operado por Avianca, con destino a Madrid.



Los pedalistas Egan Bernal (Ineos), Nairo Quintana (Arkea), Rigoberto Urán (EF Pro Cycling) y Miguel Ángel López (Astana Pro Team) están entre los pasajeros más destacados, tras el consolidado de las pruebas de Covid-19 que se realizaron a todos los deportistas.



“Nuestros atletas podrán llegar a Europa para cumplir con los calendarios de competencia, algo fundamental en su desarrollo y proceso, alterados en este primer semestre por la pandemia del Covid-19”, destacó por su lado el ministro del Deporte, Ernesto Lucena.



“Al llegar a Madrid, los deportistas no se someterán a cuarentena, pues el Gobierno español consideró suficientes los test y protocolos que se realizaron para este viaje”, agregó Lucena.

El grupo de atletas cafeteros volará a Europa justo en el momento más crítico de la pandemia en Colombia, ante la explosión de contagios, lo que llevó a autoridades a implantar de nuevo el encierro estricto sectorizado en ciudades como Bogotá y Medellín.



Bernal, vigente campeón del Tour de Francia, y Quintana, campeón del Giro de Italia-2014 y de la Vuelta a España-2016, se disputarán el maillot amarillo durante La Grande Boucle, tras haber sido aplazada por la pandemia.



“La verdad, no prometo ganar el Tour de Francia, pero lo que sí prometo es hacer lo mejor posible, demostrar de qué estamos hechos los zipaquireños, demostrar de qué estamos hechos los colombianos y tratar de hacer lo mejor posible”, dijo el corredor en un homenaje que tuvo lugar la noche del jueves en la Catedral de Sal de Zipaquirá, la primera maravilla de Colombia.



Juan Diego Zapata, directivo de Avianca, aseguró en la misma conferencia de prensa que “cada etapa del vuelo” cuenta con “todas las medidas sanitarias que exigen la Organización Mundial de la Salud” y “los gobiernos”.



Algunos de los cuidados son la limpieza y desinfección del avión y el uso obligatorio de mascarillas durante todo el viaje.



Por su parte, Nairo viaja con la esperanza de alcanzar su primer Tour tras varios intentos fallidos.

“Nos hemos preparado muy bien, estamos bien rodeados de un buen equipo, de gente que, como los colombianos, le mete el alma. Eso da mucha tranquilidad, confianza y nos preparamos día a día para luchar”, afirmó el ciclista colombiano.



Otra de las cartas que tendrá nuestro país es Miguel Ángel ‘Supermán’ López, quien se estrenará en el Tour.



“Ya llegó la hora de partir para las competencias y mirar qué tal ha sido la preparación, terminando de tomar la forma con las competencias que habrá. Me siento muy motivado porque es una carrera que es nueva para mí. Me da mucha ilusión estar en el Tour de Francia”, opinó al respecto.



Los pedalistas nacionales participarán en varias pruebas antes del Tour para mejorar su forma y llegar en plenitud de condiciones a la carrera más importante por etapas del ciclismo internacional.



En el vuelo del deporte colombiano que parte hoy a España se subirán de igual forma seis atletas vallecaucanos que van a Europa a continuar con su preparación.



Son Yuri Alvear, Luz Adiela Álvarez, Marlene Rodríguez, Óscar Tunjo, Yuliana Lizarazo y Ronald Palomino. El judoca Francisco Balanta y el nadador Jonathan Gómez dieron positivo para Covid-19, por lo que no viajarán.