Nairo Quintana prepara una nueva temporada de competencia en el ciclismo internacional 2022

El ciclista colombiano Nairo Quintana se prepara para afrontar una nueva temporada de competencia en este 2022. El boyancense se estrena este jueves con el Tour Provenza en territorio francés.



Nairo con ya 32 años y más de 10 años de experiencia en el ciclismo internacional, sigue soñando con lograr todos los objetivos que se propone a cada año y llegar a una mejor versión de él.



"Los que motiva es que mi trabajo me gusta. Soy feliz con lo que hago y espero que con nuestro esfuerzo le podamos dar alegrías a los colombianos y hacerlos pasar un mejor rato. Sueño con hacer un buen trabajo este año", expresó Nairo.





Quintana estuvo contagiado por Covid a inicios de este año y confirmó que a pesar que fueron unos síntomas leves la enfermedad deja algunas secuelas y desgaste físico.



"Cuando te da el Covid-19 te nos baja muchísimo la energía. Además, tienes que estar aislado por un tiempo esto hace que se retrase la preparación para tu competencia y pierdas todo el trabajo que ya has hecho. Sin embargo, hemos seguido bien y adelante", compartió el boyacense.



Por otro lado, Nairo este año finaliza contrato con su equipo el Arkéa y comentó sobre sus planes de este año con team.



"En este equipo jugamos en torno a los intereses que se estén pensando en torno a la situación. Mis deseos son luchar por la clasificación general y estar más cerca del podio. A medida que pasen las competencias veremos cual es la mejor opción que le interesa al equipo".



​

El colombiano también se refirió a sus compatriotas que estarán este año en las competencias a nivel internacional como él.



"En este año va a ser particular, muchos de nuestros corredores colombianos cambian de equipo y tenemos que ver si el cambio es positivo o no. Unos vienen de lesiones y otros del Covid. Estaremos pendientes de ellos y de como se desarrolle su actuación", dijo Quintana.

​

Por último, el campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España confesó que se encuentra muy feliz a pesar de que los años se acumulen y este con más edad para competir.



"Comienzo a ver mis primeras canas. Cuando vi la primera tuve mucho bajón. Sin embargo le dije a mi familia que no se preocupara, que eso no es vejez es experiencia y ha llegado mucho de eso en mi vida. Ha habido salud. He estado muy unido a mi familia y he estado muy bien y he estado feliz"