Mónica Calderón busca figurar en la temporada 2021 del ciclomontañismo mundial

Juan Carlos Pamo

Mónica Calderón es una de las ciclomontañistas más importantes del país. Con un amplio recorrido en pruebas alta exigencia, la corredora antioqueña ya planifica lo que será la temporada 2021.



La pedalista nacional se alista para intervenir en varias válidas de la US Cup de Cross Country donde aspira a cosechar buenos resultados, en un año donde se espera más acción que el anterior debido a las dificultades ocasionadas por la pandemia del Covid-19.



“Venimos de un año complejo donde no tuvimos calendario para competir. Cuando comenzaron las carreras recreativas me empecé a motivar y a entrenar a conciencia. Fue un periodo difícil porque los patrocinios se reducen. Confiamos que se reactive del deporte y la economía a su alrededor”, apuntó la corredora.



Mónica comenzó actividades esta temporada con la participación en el Campeonato Nacional de Marathon, donde alcanzó el título del evento, que contó una masiva presencia de corredores y que se disputó hace unas semanas en Dosquebradas, Risaralda.



Los inicios de esta paisa se dieron en el ciclismo de ruta y gracias a su nivel tuvo la oportunidad de correr en territorio italiano con el equipo Tre Colli en la temporada 2016.



Después de competir en Europa, Mónica regresó al país para fichar con la escuadra Coldeportes Claro, donde empezó a sentir el apoyo por el ciclismo femenino en Colombia.



En la temporada 2018 conquistó la ‘Leyenda del Dorado’, una de las pruebas de mayor exigencia en el ciclomontañismo mundial y que en esa ocasión se corrió en Manizales.



Un año después se ubicó en el Top 20 del Mundial de Maratón que se realizó en Suiza.



“Me motiva subirme a un podio, siempre me visualizó allí, me gusta ganar y para ello debo trabajar”, puntualizó la ciclista nacida en el municipio de Támesis y que integra la plantilla del Zerouno Factory Racing, equipo profesional de Mountain Bike.



Sobre las dificultades que conlleva la práctica de esta disciplina por la falta de apoyo y patrocinio, la experimentada corredora afirma que "las empresas privadas son todo para nosotros, sin su apoyo no podríamos enfocarnos en hacer carreras en el exterior y sumar puntos para mundiales y olimpiadas porque el apoyo del Gobierno es nulo, tristemente así es".



Para fortuna de Mónica, en esta temporada contará con el aporte de una firma caleña que le proveerá accesorios e implementos para sus bicicletas, un apoyo que la ilusiona para conseguir grandes objetivos.



"Dentro de esas empresas privadas buscamos también las que nos aportan ese material, accesorios o indumentarias que necesitamos para estar cómodos, para poder transportarnos bien, para cuidar nuestras bicicletas. Tríptico Bags es una marca colombiana con la que he estado por dos años y que se está posicionando a nivel nacional e internacional", puntualizó.