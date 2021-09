Miguel Ángel López: "Tenía mucho tiempo sin ganar, lo he hecho con amor y con ganas"

El pedalista colombiano Miguel Ángel López se vistió de héroe y ganó la etapa 18 de La Vuelta a España, la bien llamada 'etapa reina'.



El boyacense de 27 años atacó en los últimos 4 kilómetros en el ascenso a Altu d’El Gamoniteiru, mostrando un gran nivel en este remate de competencia.



“Ya hacía rato que quería volver a ganar en La Vuelta. Han pasado cuatro años desde mi último triunfo aquí, y lograrlo en la etapa ‘reina’ me hace muy feliz. Lo hago con berraquera, ganas, amor por mi esposa y mi hijo", expresó Miguel Ángel López.



El colombiano recordó a sus compañeros ausentes en esta Vuelta a España y les dedicó esta victoria: "Agradecido al enorme trabajo de mis compañeros; a pesar de que solo somos cinco, y lamentando las bajas de Carlos, Alejandro y Jacobs, los pocos que estamos aquí lo hacemos con berraquera".



"Solo los que estamos aquí dentro sabemos el gran trabajo y sufrimiento que se pasa día a día. Sin los sponsors, el personal, los masajistas, directores, nuestro manager Eusebio… no sería posible", Continuó el pedalista boyacense.



"Esto no es solo hablar y criticar. Hoy dimos un bonito espectáculo y nos vamos a casa con esta bonita victoria, contentos con el magnifico trabajo que han hecho los compañeros. Sabíamos que era un día importante también de cara a la general, teníamos que aprovecharlo al máximo y esto nos da un poquito más de margen para estar tranquilos, manejar los días siguientes y de cara al final”, puntualizó Miguel Ángel López.



Mañana continúa la Vuelta a España con la etapa 19 entre Tapia y Monforte de Lemos, que cuenta con un recorrido de 191 kilómetros y tres premios de media montaña.