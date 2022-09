Miguel Ángel López batalló y terminó cuarto en la clasificación general de la Vuelta a España

Como un gladiador batalló en la etapa 20 de la Vuelta a España el ciclista Miguel Ángel López (Astana), quien buscó de varias formas poder ingresar al podio de la competencia.



Los cinco puertos montaña (dos de segunda y tres de primera categoría) volvieron atractiva la penúltima fracción de la vuelta ibérica y desde el comienzo pormetía un gran espectáculo porque se definían varias camisetas y también los tres primeros lugares.



'Superman' López, que llegó a esta etapa a 42 segundos del español Juan Ayuso (UAE Emirates) que era tercero de la general individual, y en varias ocasiones intentó atacar, pero fue controlado por el grupo del líder.



"Quedamos satisfechos, aunque es una pena no haber entrado en el podio. Creo que lo intentamos, se probó y los demás supieron llevar la carrera. El UAE Emirates planeó muy bien la carrera, tenía hombres al final que estaban fuertes y fue complicado", comentó el ciclista boyacense.



Este año no fue bueno para Miguel Ángel López. La lesión de cadera sufrido en el Giro de Italia, la para por más de un mes y los problemas físicos, mermaron el rendimiento de uno de los líderes del Astana



"No fue un año fácil, el abandono del Giro de Italia, las seis semanas que estuve sin bicicleta han complicado la situación. Tuve un mes y medio para preparar la Vuelta a España. Fue importante que estuvimos día a día dando la pelea", dijo 'Superman' al final de la etapa 20.



A pesar de eso, Miguel Ángel agradeció al Astana por su gran apoyo en este 2022: "Quiero darle gracias a mi equipo porque han estado muy atentos conmigo y los compañeros han estado a la altura, empezando por Vicenzo Nibali que es un gran campeón y está en su último año como profesional, es un honor que esté ahí para mí".



Miguel Ángel López a sus 28 años ha logrado varias hazañas disputando las tres grandes vueltas ciclísticas como el ubicarse tercero en el Giro de Italia 2018 y la Vuelta a España 2018. En el Tour de Francia, su mejor resultado fue ocupar la sexta posición en la edición de la temporada 2020.



"Quedamos cuartos y ahora toca disfrutar. No ha sido un año bueno para mí. Me voy con un sabor agridulce porque aspiraba a terminar en el podio, pero se luchó", puntualizó 'Superman' López.



En la clasificación general individual Miguel Ángel López terminó cuarto a 5 minutos con 56 segundos del virtual campeón Remco Evenepoel (Quick.Step) y a 48 segundos del español Juan Ayuso, que se subió al podio como tercero.



En el top 10 también quedó Rigoberto Urán, ganador de la etapa 17 y que logró completar el trébol del ciclismo al ganar una etapa en las tres grandes, a 11 minutos con 4 segundos del líder.