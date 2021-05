Michael Woods es el nuevo líder de la Vuelta a Romandía al ganar la cuarta etapa

Juan Carlos Pamo

El ciclista canadiense Michael Woods (Israel Start-Up Nation) se puso al frente de la Vuelta a Romandía tras su victoria en la etapa reina este sábado en Thyon (suroeste de Suiza) , donde el británico Geraint Thomas (Ineos) se cayó en los últimos metros y no pudo luchar por la victoria.



Bajo la lluvia, Woods superó al australiano Ben O'Connor (AG2R Citroën) y a Thomas, campeón del Tour de Francia-2018, quien se resbaló a unos metros de la meta.



En la última subida del día a la estación de Thyon 2000, Woods atrapó al danés Magnus Cort Nielsen (EF Education) que estaba fugado en solitario, antes de que le alcanzara Thomas a apenas un par de kilómetros de meta.



Pero cuando la pareja se acercaba a la cima, al final de los 161,3 km de una etapa que comenzó en Syon, Thomas perdió el agarre de su manillar cuando lanzó su esprint.



"No tenía sensibilidad en las manos e intenté cambiar de marcha, pero solté el manillar", explicó Thomas, que lleva tres años sin una victoria.



"Es muy frustrante porque si no hubiera querido cambiar de marcha, habría ocupado el segundo puesto" , añadió. "Solo quiero ganar una etapa. Me siento muy estúpido" , concluyó.

En la general, Woods aventaja al galés en once segundos antes de la última etapa, una contrarreloj de 16,2 km alrededor de Friburgo (oeste) el domingo.

El español Marc Soler (Movistar) , líder de la prueba antes del inicio de esta cuarta etapa, cayó al cuarto lugar de la clasificación general a 33 segundos de distancia de Woods.