Mariana Pajón: “Los Olímpicos de París no están en mis objetivos por ahora”

La múltiple medallista olímpica Mariana Pajón habló este lunes y dejó entrever cuáles son sus prioridades en este 2022 y lo que viene para el mediano y largo plazo.



La campeona mundial en diálogo con La W se refirió a lo será su cronograma de competencias para esta temporada: "En estos momentos estoy en una baja de cargas, no es que no esté entrenando, es más, tengo un calendario bueno este año, pero con otros objetivos bajándole un poco a las cosas porque vengo de unas lesiones y la verdad Tokio fue bastante exigente".



Sobre la importancia de la medalla obtenida en los Olímpicos de Tokio 2020 indicó: "Cada vez que pasan los días me doy cuenta de lo que se consiguió en los Olímpicos por las lesiones que tenía y las condiciones con que me preparé y llegué. Fue algo increíble y por eso lo logrado vale más que cualquier oro".



Sin embargo, al final de la nota confirmó que no cree que vaya a competir para lograr un cupo para los juegos de París 2024: "Faltan muchas horas sobre la bici para París 2024, pero por ahora no están dentro de mis objetivos en estos momentos".



Mariana Pajón compitió este fin de semana en la tercera válida de la Copa Nacional de BMX, donde dominó la competencia de principio a fin.