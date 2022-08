"Lo duro no fue estrellarme con un bus, lo duro fue levantarme y aceptarlo": Egan Bernal 

El colombiano Egan Bernal vuelve a las competencias tras el anuncio oficial de su equipo (Ineos) este lunes. El zipaquireño retornará en los pedales en la Vuelta a Dinamarca.



Fueron siete meses los que pasaron desde ese grave accidente. El colombiano se perdió de las tres grandes de este año. Egan pasó por un 95% de probabilidad de haber quedado parapléjico.



"Lo duro no fue estrellarme contra un bus a más de 60 km/h, lo duro fue el levantarme, aceptar lo sucedido, empezar de cero y estar de vuelta con la cabeza en alto. Mañana vuelvo a competir después de 1 año. Tour Of Denmark here we go.



Pdta. Yerba mala nunca muere", comentó Egan a través de sus redes sociales.



El Tour de Dinamarca comenzará este martes y marcará el inicio de una nueva era en la vida del colombiano.