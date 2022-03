Llega a Bogotá ElClásico Bike Challenge, la unión del ciclismo y el fútbol por primera vez

Cerca de 500 ciclistas y 500 aficionados al fútbol se reunirán el próximo 20 de marzo, en la Sabana de Bogotá, para celebrar la unión de estas dos disciplinas deportivas, en la primera edición de ElClásico Bike Challenge 2022, organizado por LaLiga y Directv.



ElClásico Bike Challenge 2022 será una experiencia integral para quienes viven dos de los deportes más importantes para nuestro país, alrededor de dos momentos principales: Una carrera de ciclismo para amateurs en la jornada de la mañana y un FanFest para ver la transmisión de ElClásico, partido entre Real Madrid – FC Barcelona, en la jornada de la tarde.



Julián Gómez, delegado de La Liga en Colombia, comenta que “para LaLiga es muy importante estar cerca de nuestros aficionados, y por ello, queremos realizar en esta acción en conjunto con Directv un visionado de ElClásico en el que unamos los dos deportes estrella en Colombia, el fútbol y el ciclismo. ElClásico Bike Challenge es un evento en el que tanto fans del ciclismo como de La Liga, podrán unirse para vivir un día lleno de actividades y disfrutar de una de las rivalidades que más pasión genera en el mundo del deporte, el Real Madrid contra el FC Barcelona”.



Ernesto Carreño, Head of marketing de DirecTV menciona que: "En DirecTV creemos en el deporte Nacional e Internacional, por esto nuestro apoyo a este clásico como complemento ideal para nuestros suscriptores, combinando Futbol y Ciclismo, buscando proporcionar contenido premium y exclusivo en cualquier momento y en cualquier lugar"



¿Qué es el ElClásico Bike Challenge?

Una experiencia para los apasionados a los deportes más importantes de nuestro país. Un evento sin antecedentes que está dividido en: Reto de ciclismo para amateurs en la jornada de la mañana y un FanFest para disfrutar de la transmisión de ElClásico, Real Madrid vs. FC Barcelona en la tarde.



El recorrido del Bike Challenge

Iniciando y terminando en la Cabaña de Alpina, en Sopó, Cundinamarca, acompañados de algunas figuras del deporte como: Mariana Pajón, Santiago Botero, Pegatina Montoya, Camilo Castellanos, entre otras personalidades. Las personas que compren la inscripción realizarán uno de los circuitos más representativos del ciclismo amateur a los alrededores de Bogotá. Los participantes podrán escoger hacer dos tipos de recorridos: Intermedio (39.42 kms) o avanzado (80.30 kms). El aforo es limitado y estará acompañado de todas las medidas de seguridad dispuestas por la organización, así como puntos de hidratación.



El valor de esta inscripción es de 190.000 e incluye la camiseta de ciclismo oficial, exclusiva y de alta gama, de ElClásico Bike Challenge, número de participante, hidratante, regalos de aliados y patrocinadores y una póliza de seguro. La entrega de kits se realizará el día 18 y 19 de marzo, en el Éxito (sucursal Calle 134 con Cra. 9na) entre 8 am y 5 pm. La inscripción incluye su cupo para la siguiente actividad: Fanfest.



Link de acceso a inscripciones: https://larutacolombia.com/elclasico-bike-challenge/