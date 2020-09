¿Les alcanzará? Rigoberto Urán y 'Supermán' López, a dar la pelea por el Tour de Francia

Daniel Molina Durango

Tras la jornada de descanso de este lunes, los ciclistas supervivientes en el Tour de Francia iniciarán la tercera y decisiva semana con la segunda batalla en los Alpes, una etapa de 164 km de recorrido entre La Tour du Pin y Villard de Lans, y cinco puertos de montaña por el camino.



La primera de las jornadas alpinas, el domingo con final en el Gran Colombier, reveló que tanto el líder de la carrera, el esloveno Primoz Roglic, como su compatriota Tadej Pogacar, ganador de la etapa y segundo en la general, son los hombres más fuertes, y que los colombianos Nairo Quintana y, sobre todo, Egan Bernal, último vencedor de la prueba, no estarán en el podio de París el próximo domingo, salvo sorpresa mayúscula.



Será una nueva ocasión para que otros dos colombianos, Rigoberto Urán y Miguel Ángel ‘Supermán’ López, tercero y cuarto de la general, intenten acabar con la hegemonía eslovena.



Rigoberto, uno de los más experimentados del pelotón (33 años) y que ya sabe lo que es subirse al podio de la prueba más importante del mundo por etapas, se ilusiona con entregarle una buena noticia al ciclismo colombiano el próximo fin de semana.



“Siempre, cuando vengo a una competencia, sea el Dauphiné o el Tour, es para dar lo mejor. No me gusta ponerme una posición, voy día a día, pero, como siempre, cuando me presento a una carrera, las ambiciones son grandes, tanto las mías como las del equipo”, explicó este lunes en videoconferencia de prensa.



Urán se mostró consciente de la fortaleza que han exhibido hasta ahora los dos ciclistas eslovenos: “Hay dos rivales que están muy fuertes y un equipo (el Jumbo-Visma de Roglic) con un ritmo muy alto, pero vamos a seguir concentrados hasta París”.



Por su parte, ‘Supermán’ López reconoció que en su primera participación en el Tour ha tenido que cambiar su manera de correr, mucho más a la defensiva, teniendo que decidir entre “dar espectáculo o mantenerse entre los primeros”.



“Quisiera ser como antes, seguir atacando y dando espectáculo, pero acá el nivel está muy alto, con un gran ritmo en todas las etapas y el desgaste es mucho mayor, por lo que no tenemos otra que mantener la rueda”, insistió.



“Todavía está todo abierto; queda una semana muy exigente y ya vimos en las etapas como las de domingo que puede haber diferencias importantes”, apuntó Miguel Ángel.



Sin embargo, los expertos coinciden que todo apunta a que los corredores colombianos pueden aspirar para llegar al podio el domingo entrante en París, ya que los favoritos par llevarse el título son indiscutiblemente Roglic y Pogacar.



Santiago Botero, exciclista profesional y ahora analista para televisión, indicó que “hemos visto que este Tour nos ha deparado sorpresas con el desarrollo que ha tenido la competencia. En el caso de ‘Rigo’ y López, nos da para pensar que tienen chances para luchar por el podio, no se sabe si les alcance para el título porque los eslovenos se han visto muy fuertes”.



En ese mismo sentido, Óscar Restrepo, comentarista del canal Espn, explicó que “a los dos colombianos les va a resultar muy difícil luchar por el título. Creo que pueden pelear para que uno de los dos pueda subirse al podio final. Si no pasa nada anormal, los eslovenos seguramente serán los vencedores, pero mi favorito es Pogacar”.