Las pullas entre un ciclista y un entrenador al recordar triunfo de Nairo Quintana hace 12 años

Recordar un triunfo de Colombia en el Tour del Avenir del 2010, competencia que se corre cada año en Francia, terminó siendo motivo de polémica entre el entrenador de ese equipo, Luis Fernando Saldarriaga, y uno de los ciclistas, el nariñense Darwin Atapuma.



En sus redes sociales Saldarriaga escribió: "Hoy hace 12 años volvimos a Ganar el Tour del Avenir para Colombia y después de 25años de no hacerlo. Con un Excelente proceso. Ahora me duele que esos procesos no tengan buen rumbo".

Hoy, hace 12 años volvimos a Ganar el Tour del Avenir Para Colombia y después de 25años de No Hacerlo.

Con un Excelente proceso. @NairoQuinCo

Ahora me duele que esos procesos No tengan buen rumbo. pic.twitter.com/IhxJyIkXp8 — Luis Fdo Saldarriaga (@Saldatraining) September 13, 2022

En su publicación Saldarriaga etiquetó a Nairo Quintana, el ganador de ese Tour del Avenir, e ilustró su mensaje con dos fotos que resaltan la victoria colombiana.



Sin embargo, uno de los comentarios en la misma publicación la hizo Darwin Atapuma, integrante de ese equipo, quien criticó la palabra proceso que utilizó Saldarriaga, y de paso le recordó al entrenador que no creía en los pedalistas seleccionador para la competencia.



"No se puede llamar proceso cuando el deportista está formado o con dos años, no es proceso después de que tuve que pasar dificultades y en donde Saldarriaga nos dijo que no servíamos para ciclistas", escribió Atapuma, etiquetando a Pantano y a Nairo Quintana en su respuesta.



El entrenador no se quedó callado y ripostó diciéndole a Atapuma que si quería recordaban un episodio que sucedió entre ellos en Medellín, y de paso aseguró que hay ciclistas agradecidos que aún lo llaman para reconocerle lo que hizo por ellos.



"Lo dimos todo por un país. Qué alegría. Me quedan las palabras de los agradecidos, que todavía llaman y que en cada entrevista demuestran sus valores. ¿Recuerdas en la Alpujarra, en una crono del Clásico Darwin? Contamos por acá que pasó? Un abrazo!", fue la respuesta de Saldarriaga.



Los otros ciclistas que hicieron parte de ese equipo y que fueron etiquetados en la polémica, como Pantano y Nairo, no hicieron comentarios.



Después de esa victoria en el 2010, Colombia volvió a ganar el Tour del Avenir con Esteban Chaves (2011), Miguel Ángel López (2014) y Egan Bernal (2017).