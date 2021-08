La montaña será protagonista en el recorrido del Clásico RCN 2021

Un recorrido lleno de retos será el de esta edición del Clásico RCN Cerveza Andina 2021, que fue recibido con mucha expectativa por ciclistas y equipos que ya ven en la carrera como una prueba de alto nivel técnico y mucha exigencia en el cierre de la temporada.



Las dos contrarreloj y los cuatro finales de etapa en premios de montaña aparecen como principales obstáculos en los que se podría definir la clasificación, o parte de ella, dependiendo del estado de forma, las circunstancias y toma adecuada de decisiones en el desarrollo de las mismas.



A estas características hay que sumarle el paso por los altos de Minas y La Línea, que, aunque no son meta final, si pudieran dejar algunos ciclistas lastimados o a sus equipos haciendo gran trajo en persecuciones interminables y desgastantes.



Los otros dos grandes retos son las contrarreloj, la de apertura, por equipos y la de cierre, individual, tienen condimentos especiales y seguro marcarán o definirán la clasificación por equipos. La contrarreloj por equipos en el comienzo de la carrera no será definitiva en las diferencias, aunque algunos puedan cargar con un puñado de segundos en contra.



El cierre, con la contra reloj individual de 19.6 kms será definitiva, si las diferencias, luego del paso de la montaña, se mantienen en márgenes estrechos.

Recorrido con premios de montaña

Primera etapa: Sábado 23 de octubre: Guatapé - El Peñol - Guatapé. (Contrarreloj por Equipos) 27.4 Kms



Segunda etapa: Domingo 24 de octubre: Medellín - Jericó 152 Kms

Minas - 2ª Categoría

Morro El Salvador – Fuera de Categoría (Final etapa)



Tercera etapa: Lunes 25 de octubre: Supía – Riosucio - Anserma, Viterbo - Pereira 120.6 Kms

Riosucio – 1ª Categoría

El descanso – 1ª Categoría

El Hatico – 2ª Categoría



Cuarta etapa: Martes 26 de octubre: Pereira - Manizales - final en Letras. 84.8 Kms

El Tambo – 3ª Categoría

Estación Uribe – 1ª Categoría

Alto de Letras – Fuera de Categoría (Final etapa)



Quinta etapa: Miércoles 27 de octubre: Honda - Mariquita - Líbano - Murillo 104.1 Kms

Alto Convenio – 1ª Categoría

Líbano – 1ª Categoría

Murillo – Fuera de Categoría (Final etapa)



Sexta etapa: Jueves 28 de octubre: Mariquita – Armero - Venadillo - Alvarado – Ibagué 114.5 Kms

Alto Río Recio – 3ª Categoría



Séptima etapa: Viernes 29 de octubre: Ibagué - Salento 105.2 Kms

Hora de salida 9:00 am

El Boquerón – 3ª Categoría

El Perico – 3ª Categoría

El Tigre – 2ª Categoría

La Línea – Fuera de Categoría

Salento – 3ª categoría (Final etapa)



Octava etapa: Sábado 30 de octubre: Roldanillo - Buenaventura. 183.4 kms

Hora de salida 8:00 am

Alto Calima – 1ª Categoría



Novena etapa: Domingo 31 de octubre: CRI en Buenaventura 19.6 Kms

Hora de salida 8:45 am



Total 911.6 kilómetros.