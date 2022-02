La foto y el mensaje de Egan Bernal que demuestran que la recuperación va bien

Egan Bernal cada día da pasos grandes hacia su recuperación, después del grave accidente que por poco le cuesta la vida.



El ciclista colombiano publicó una foto y envió un mensaje optimista desde la Clínica Universidad de la Sabana, donde se encuentra desde hace más de una semana después de chocar contra un bus mientras entrenaba.



"Casi 20 huesos rotos, 11 costillas. Fémur. Rótula. T5-T6. Odontoides. Un pulgar. Un Diente. Perforación de los dos pulmones", dijo Bernal.



Y agregó: "Casi me mato, ¿pero saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba. Está siendo la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente alrededor mío. Ayer me hicieron la última cirugía importante y parece que todo salió bien. Así que ahora a recuperar y hacer de esto otro... I’M BACK!! And let’s rock" (Ya estoy de vuelta, y vamos a rockear), añadió Bernal.



Egan ha recibido el respaldo de todos los colombianos, así como de ciclistas internacionales que le han hecho llegar su solidaridad por la situación en que se encuentra.