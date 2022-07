¡La batalla final! El cronómetro dictará sentencia este sábado en el Tour de Francia

Una contrarreloj de 40,7 kilómetros en el Lot separa a los supervivientes del Tour de Francia de la capital París, este sábado en la 20ª y penúltima etapa.



Jonas Vingegaard, líder del Tour de Francia con 19 etapas disputadas, se mostró confiado este viernes, víspera de la contrarreloj de Rocamadour.



El recorrido une Lacapelle-Marival con Rocamadour, uno de los grandes enclaves turísticos de la región y que supone también una parada obligatoria para los peregrinos que se dirigen a Santiago de Compostela.



Preguntado sobre la posibilidad de que se repita un escenario similar al de 2020 en la Planche des Belles Filles, cuando Tadej Pogacar arrebató el Tour a su compatriota Primoz Roglic, Vingegaard descartó la comparación.



“Aquel día yo estaba en el hospital, mi hija acababa de nacer. Vi la etapa en el hospital. En el equipo hablamos mucho de ello. Para mí, esa crono no es una referencia. Lo que cuenta es darlo todo para conservar este bonito maillot amarillo”, declaró el danés.



“Fui a hacer un reconocimiento del recorrido a mediados de abril, recuerdo que los diez primeros kilómetros son muy técnicos. No tomaré todos los riesgos en las curvas. Haré todo lo que pueda, daré lo máximo como siempre, con eso debería ser suficiente”, añadió Vingegaard.



“Este Tour ha sido increíble para nosotros hasta ahora, tenemos varios maillots y victorias de etapa, esperamos ganar también mañana (hoy)”, prosiguió el danés, estimando que el belga Wout van Aert “tiene una buena opción de ganar” : “Él es uno de los mejores corredores del mundo en contrarreloj y es una buena opción”.



El recorrido de este sábado “en sí mismo no es extremadamente difícil”, considera el director de carrera, Thierry Gouvenou, sobre la crono más larga desde 2014 (54 km entre Bergerac y Périgueux).



“En los diez últimos kilómetros hay dos verdaderas subidas, la última, la subida a Rocamadour, tiene casi un 8% de pendiente media a lo largo de un kilómetro y medio. El final es temible, en un marco magnífico”, añade el responsable de la carrera.



Al igual que Lacapelle-Marival, Rocamadour recibe al Tour por primera vez en 109 ediciones de la ‘Grande Boucle’.

Nairo confía en defender la casilla

Quinto en la general, pero lejos del cuarto, el francés David Gaudu, Nairo buscará en la contrarreloj de 40 kilómetros mantener el quinto puesto, amenazado por el surafricano Louis Meintjes, ante el que deberá defender ocho segundos de ventaja.



“Estoy castigado, pero vamos a hacer buena crono, a hacer hoy un muy buen masaje, a recuperar bien y mañana a toda desde la salida hasta la llegada”, indicó Quintana antes de añadir: “Virgencita, virgencita, que me dejen ahí”.



El Tour de Francia baja el telón de la temporada 2022 con un duelo estelar entre Vingegaard y Pogacar.



La crono sentenciará si es el danés el que se estrena con título en el Tour o Pogacar saca fuerzas extras para arrebatarle el trono a Vigengaard, algo que parece bastante difícil.