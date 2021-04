Juan Pablo Suárez, el nuevo líder de la Vuelta a Colombia

Daniel Molina Durango

Hay un sueño que persigue el antioqueño Juan Pablo Suárez (EPM-Scott) desde que comenzó en el ciclismo: reinar en la Vuelta a Colombia. A sus 35 años de edad no se rinde en ese propósito.

Evidenció profesionalismo y caballerosidad al tener que trabajar para otros compañeros en pasadas ediciones, y cuando asumió el rol de jefe de filas en su escuadra ha dejado hasta la última gota de sudor para intentar alcanzar su gran meta y pagar con gratos resultados la confianza recibida. En 2017 acabó tercero; en 2018, segundo; y el año pasado, ocupó de nuevo la tercera posición del podio.



Ahora, el paisa, quien se consagró campeón del Clásico RCN, está ante una buena oportunidad de imponer sus condiciones en el máximo evento de ciclismo del país.



Este jueves, en la cronoescalada de 19,8 kilómetros entre Cenicafé (Chinchiná) y el Mirador de Chipre (Manizales), en la que se impuso el también paisa Brayan Sánchez (Team Medellín), Suárez hizo buen tiempo para desbancar del liderato a la gran revelación de la carrera, el boyacense Yesid Pira (Liro-Alcaldía de La Vega), de 21 años.

Brayan, inspirado

Sánchez continuó demostrando su gran nivel al ganar su segunda fracción en la competencia. Vencedor en la tercera etapa en Ibagué, esta vez sorprendió en el exigente ascenso al imponer un guarismo de 41 minutos y 45 segundos, rodando a una velocidad de 28,4 kilómetros por hora.



“Esta victoria se la dedico a mi equipo y a mi familia. Había entrenado mucho esta etapa, tenía la confianza para ganar y por fortuna se me dieron las cosas”, dijo Sánchez.



En el segundo lugar arribó su compañero Óscar Sevilla, ganador de tres vueltas a Colombia y quien ahora es sexto en la general, a 50 segundos de Suárez.



En la tercera plaza terminó Aldemar Reyes (EPM), a 8 segundos de Sánchez. Pira, por su parte, perdió 58’.



Juan Pablo Suárez, sexto en la crono a 22’ de Brayan, es consciente de que falta aún bastante terreno por recorrer y que todo puede pasar, y más al saber que comparte el liderato con otro antioqueño que viene haciendo gratas presentaciones en el último año, José Tito Hernández (Team Medellín), vigente campeón del Clásico RCN, y quien finalizó en el esfuerzo individual séptimo, a 29’ de su compañero.



Por lo pronto, Juan Pablo descontó el tiempo que perdía y ya mira desde lo más alto para seguir soñando en grande. El desenlace de la Vuelta promete emociones. “La Vuelta siempre me ha gustado mucho. He tratado de estar en los primeros lugares y ganarla. Estar ahora tan cerca es una motivación más. Se espera con tranquilidad el día a día, sin desesperarnos”, dijo Suárez.



Este viernes se recorrerán 119 kilómetros entre Manizales y Mariquita. La fortaleza para escalar y la habilidad para descender serán cruciales en la jornada