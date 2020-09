Jefe del Deceuninck culpa a mecánico del equipo por la pérdida del liderato de Julian Alaphilippe en el Tour

Francisco Henao

En el Deceuninck-QuickStep hay mucho malestar por la forma como su líder, el francés Julian Alaphilippe, perdió la camiseta amarilla que lo acreditaba como el mejor del Tour de Francia después de cinco etapas.



El ciclista, a falta de 17 kilómetros para la meta, recibió una caramañola, lo que está prohibido y lo que hizo que lo castigaran con 20 segundos, tiempo suficiente para perder el liderato con Adam Yates.



El jefe del equipo belga, Patrick Lefevere, se mostró bastante enojado por la forma como sucedieron los hechos.



"El maillot amarillo no está por encima de los demás. Si nadie advirtió a los corredores que podíamos repostar después de los últimos 20 kilómetros, eso es lo que está prohibido. Todo el mundo lo sabe. Pero obviamente alguien en casa no lo sabía", dijo Lefevere, en clara alusión a uno de los mecánicos del equipo que le entró la caramañola a Alaphilippe.



Entre tanto el director deportivo de la escuadra belga, Tom Steels, señaló que "Es un Tour especial, todo el mundo tiene que tener cuidado con las botellas y tenemos que mantenernos alejados del público también. Así que hubo algunas circunstancias en las que perdimos la marca de 20 kilómetros por dos kilómetros. Cometimos un error. No hay nada que hacer". sobre eso".



Steels ratificó su disgusto diciendo que "por tanta estupidez", Alaphilippe no podía perder la camiseta de líder así.



"Por supuesto, andar en bicicleta significa perder tu maillot si te caes, tienes una llanta pinchada, un percance o si te encuentras con alguien más fuerte que tú. Pero perderlo por tanta estupidez ... Es más, la persona que cometió esta estupidez es de casa", aseguró.