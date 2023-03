Groves gana la sexta etapa de la Vuelta a Cataluña, Roglic sigue líder cuando resta una jornada

El australiano Kaden Groves (Alpecin) ganó este sábado al esprint la sexta etapa de la Volta a Cataluña, entre Martorell y Molins de Rei, tras la que Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sigue líder de la general.



Groves, que ya había ganado la cuarta etapa, se impuso en una rápida llegada al francés Bryan Coquard (cofidis), que fue segundo, y al neerlandés Ide Schelling (Bora), que entró tercero.



Tras la penúltima etapa de la ronda catalana, Roglic sigue liderando la general con 10 segundos sobre Remco Evenepoel, los dos grandes favoritos de la carrera.



En el tercer cajón del podio se mantiene el portugués Joao Almeida (UAE) a 1 minuto 7 segundos del líder de la general.



Roglic y Evenepoel volvieron a animar la etapa del día cuando los dos saltaron a 25 km del final, dejando entrever un nuevo duelo entre los dos grandes favoritos.



Pero, Roglic, que defiende su maillot de líder no quiso colaborar con el belga, que visiblemente molesto acabó levantando el pie del acelerador a 9 km de la meta, lo que permitió que fueran alcanzados por el pelotón.



Los ciclistas llegaron agrupados a la larga recta de llegada a meta en Molins de Rei, decidiéndose la victoria en un rápido esprint en el que Groves volvió a ser el más rápido.



El vencedor del día había sufrido una avería a tres kilómetros de meta y tuvo que tomar prestada la bici de un compañero.



"No estaba seguro de poder volver al pelotón, pero tuve suerte, no perdí mucho tiempo para cambiar de bici, un compañero me ayudó a volver y pude hacer el esprint", dijo Groves tras su victoria.



La etapa se vio marcada por el abandono del colombiano Egan Bernal, que se vio implicado en una caída con otros tres corredores.



El ciclista del Ineos volvía a la competición en Cataluña desde que abandonara en la Vuelta a San Juan en enero por unas molestias en la rodilla.



El domingo tendrá lugar la última etapa de la Vuelta a Cataluña con salida y llegada en Barcelona, marcada por un circuito que incluye seis pasos por el alto de Montjuic de segunda categoría.

- Clasificación de la etapa - Martorell-Molins de Rei

1. Kaden Groves (AUS/ALP) los 183,2 km en 3H 50:32.

(media: 47,8 km/h)



2. Bryan Coquard (FRA/COF) m.t.

3. Ide Schelling (NED/BOR) m.t.

4. Maxim Van Gils (BEL/LOT) m.t.

5. Remco Evenepoel (BEL/QST) m.t.

- Clasificación general:

1. Primo Roglic (SLO/Jumbo) 25h 19:52.

2. Remco Evenepoel (BEL/QST) a 10.

3. João Almeida (POR/UAE) a 1:07.

4. Marc Soler (ESP/UAE) a 1:54.

4. Mikel Landa (ESP/BAH) a 1:55.