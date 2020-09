¡Gracias campeón! El emotivo y doloroso mensaje de Egan Bernal, tras su retiro del Tour

Francisco Henao

Egan Bernal decidió dar la cara a sus seguidores y a través de sus redes sociales habló de lo que fue su doloroso retiro este miércoles del Tour de Francia.



El ganador de la ronda francesa en el 2019 señaló que su cuerpo no daba más y que la única opción que tuvo fue no tomar la partida de la durísima etapa 17.

"Aunque suene extraño he disfrutado cada Kilómetro que hecho sobre mi bicicleta por más doloroso que haya sido. Y lo he hecho con el mayor de los gustos porque es mi trabajo y mi pasión, he llevado mi cuerpo al límite, pero llega un punto en el que este mismo me ha dicho basta", señaló Bernal.



El líder del Ineos expresó que "La única y mejor opción que he tenido ha sido escucharlo y por mi salud hoy he tenido que retirarme del Tour, incluso llevando el #1. Así es la vida y el ciclismo".



Bernal sufrió en las últimas etapas montañosas, perdiendo la rueda con sus rivales directos y cediendo considerable terreno que lo alejaron de la opción de repetir título.