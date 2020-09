Geraint Thomas no quería correr el Tour de Francia sin ser líder del Ineos

Juan Carlos Pamo

Correr el Tour de Francia, sí, pero como líder y no sólo "en servicio del equipo" y del jefe de filas Egan Bernal: Geraint Thomas expresó este miércoles, para la Gazzetta dello Sport, su "decepción" al perderse la 'Grande Boucle' este año.



"Esto puede parecer un poco duro, pero no quería ir al Tour simplemente para correr al servicio del equipo", declaró el ciclista galés al periódico deportivo italiano, en el marco de la disputa de la Tirreno-Adriático.



"Siento que estoy en una edad en la que debo aprovechar al máximo todas las oportunidades. En este sentido, el Giro constituye sin duda una mejor oportunidad para mí. Creo tener aún el nivel para ser líder. Un papel diferente a ese en Francia no me interesaba", añadió el corredor del 34 años, ganador del Tour en 2018 y 2º el año pasado.



"No estar al 100%" para el Tour, donde su equipo Ineos apostó por Egan Bernal como líder único, "fue una decepción", añadió el corredor, que estima que el recorrido del Giro (3-25 octubre) le "conviene".



Thomas sólo pudo firmar un puesto 37 en el Dauphiné en agosto. Pero asegura que se siente "un poco mejor" actualmente y que las "sensaciones fueron buenas" durante la preparación.



En la Tirreno-Adriático, una carrera de ocho etapas que se disputa hasta el 14 de septiembre, él es el líder, con un compañero de lujo en la figura de Chris Froome, otro rechazado para el Tour de Francia.



¿Con qué ambiciones? "Es pronto para decirlo. Las dos primeras etapas (lunes y martes) sirvieron para encontrar el ritmo. La del miércoles es interesante", apuntó Thomas, que podría disputar la contrarreloj en los Mundiales de fin de mes en Italia.