Daniel Molina Durango

¡Fin de temporada! Egan Bernal anunció que no correrá más en lo que queda del 2020

El ciclista colombiano Egan Bernal, campeón del Tour de Francia en 2019, anunció este sábado que no competirá más en lo que resta del 2020 y se enfocará en recuperarse de las dolencias lumbares que lo han aquejado en los últimos meses.



"Quiero contarles que no voy a competir más este año", dijo el ciclista de 23 años del Ineos en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.



"Luego de los problemas de salud que tuve en el Tour De Francia, he estado enfocado 100% en mi recuperación y vuelta a las competencias en el 2021", detalló el campeón de la Grande Boucle en su edición de 2019.



Bernal, uno de los campeones más jóvenes en la historia del Tour, venía de abandonar su defensa del maillot amarillo a falta de cuatro etapas para el final en París.

Afectado por dolores de espalda en su preparación para el Tour, el líder del equipo Ineos Grenadiers tuvo un rendimiento que estuvo lejos de lo esperado: para el momento de su abandono marchaba decimosexto en la general a 19:04 del líder.



El también campeón de la Vuelta a Suiza 2019 descartó así su participación en la Vuelta España 2020, que se correrá en noviembre y será la última gran vuelta de un calendario ciclístico trastocado por la pandemia.



El colombiano, quien tiene contrato con el Ineos hasta el 2023, aseguró que, luego de su abandono en el Tour, ha vivido "momentos complicados" pero espera volver a sentirse "bien sobre la bicicleta, libre de dolor".