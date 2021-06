Figura del ciclismo mundial se perdería el Tour: "Su contrato no garantiza que tenga que correrlo"

Francisco Henao

Las cosas han cambiado abruptamente para el ciclista británico Chris Froome después del grave accidente que sufrió en el 2019 cuando disputaba el Dauphiné Liberé.



Desde esa ocasión el ciclista que ganó cuatro veces el Tour de Francia no ha vuelto a vencer en ninguna carrera. Recientemente compitió de nuevo en el Dauphiné, y los resultados fueron preocupantes, quedando muy lejos del campeón, el australiano Richie Porte.



Ahora la situación apunta a las dudas que hay en el Israel Start-Up Nation, su equipo, para el Tour de Francia. El lunes deberán definir los ocho pedalistas que estarán en la competencia francesa del 26 de junio al 18 de julio.



El director deportivo del Israel Start-Up Nation, Rik Verbrugghe, confirmó en los diarios La Dernière Heure y Les Sports de Francia que el contrato de Froome con el equipo no garantiza su presencia en el Tour.



“Al contrario de lo que he leído o escuchado, no estamos obligados contractualmente a tener a Chris en el equipo para el evento principal de julio, pero podría ayudarlo a dar otro paso esencial en su evolución física. Y también darle un impulso mental", dijo Verbrugghe.



Agregó que para el " Michael Woods lideraría el desafío de clasificación general de Israel Start-Up Nation en el Tour, mientras que Dan Martin tendrá la libertad de perseguir victorias de etapa".



Froome podría entrar en la nómina de ocho ciclistas para el Tour, pero más como preparación para la Vuelta a España ya que no presenta el nivel para dar la pelea en Francia.