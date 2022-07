Fabio Jakobsen ganó la segunda etapa; Wout Van Aert es el nuevo líder del Tour de Francia

El neerlandés Fabio Jakobsen (Quick-Step) se impuso al esprint este sábado en la segunda etapa del Tour de Francia, en Nyborg, después del paso por el monumental puente que une dos islas de Dinamarca.



El belga Wout Van Aert (Jumbo), segundo en meta, se vistió el maillot amarillo de líder al término de esta etapa en la que el pelotón sufrió el viento de cara en el estrecho del Grand Belt.



"Llego de muy, muy lejos", declaró metafóricamente Jakobsen, que debuta en el Tour de Francia a sus 25 años. Se hizo con la victoria menos de dos años después de su grave accidente en agosto de 2020 en la Vuelta a Polonia. Firmó así la 36ª victoria de su carrera, la undécima del año.



Por detrás de él, Van Aert finalizó de nuevo en el segundo puesto, al igual que el viernes en la contrarreloj inaugural en la capital Copenhague.



El belga, uno de los corredores que tienen más ojos puestos sobre él desde su primera participación en 2019, se vistió de amarillo por primera vez.



Despojó del maillot de líder al belga Yves Lampaert (Quick-Step), quien se vio retrasado por una caída a la entrada de los 20 últimos kilómetros pero que logró enganchar con el pelotón.



Otra caída se produjo en los tres últimos kilómetros, sin consecuencias a nivel de tiempos. El vigente campeón del Tour, el esloveno Tadej Pogacar, llegó a meta con un tiempo de retraso, pero que no se le computa como así lo estipula el reglamento.



De las caídas de la jornada no se escapó Rigoberto Urán, quien se vio involucrado en la misma situación junto a otros corredores, pero para fortuna del ciclista colombiano no sufrió consecuencias graves,



Por la victoria de la etapa, Jakobsen superó por media rueda a Van Aert, un día después de la victoria de su compañero de equipo Lampaert.



El domingo, el Tour vivirá su último día en Dinamarca, con una tercera etapa de 182 kilómetros entre Vejle y Sönderborg, antes del traslado de la caravana a Francia.