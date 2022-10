Evenepoel ha "tomado una decisión" entre Giro de Italia y Tour de Francia en 2023

El campeón del mundo Remco Evenepoel ha tomado su decisión entre una participación en el Giro de Italia o en el Tour de Francia en 2023, pero no la anunciará hasta enero, declaró en una entrevista este miércoles en el periódico belga Het Nieuwsblad.



"He tomado mi decisión. Pero no anunciaremos la decisión hasta el próximo mes de enero. Simplemente puedo decir que estoy contento con mi programa, tranquilo al inicio y cada vez más cargado", explicó el ganador de la última Vuelta a España.



Este anuncio de Evenepoel se produce después de que el Giro de Italia presentase el lunes su recorrido, con tres etapas contrarreloj, con una distancia acumulada de 70,6 kilómetros. Algo que beneficiaría al rodador belga, especializado en la lucha contra el crono.



El recorrido del Tour de Francia no será desvelado hasta el 27 de octubre.



"Estudiaremos los recorridos y sobre todo los perfiles y los kilómetros de contrarreloj. Cuando tengamos los datos podremos decidir qué carrera hacemos. No antes", había explicado el prodigio de 22 años el pasado 3 de octubre.



"Sé que después de mi victoria en España ha habido muchos comentarios de personas que quieren verme muy pronto en el Tour de Francia. Pero sigo muy tranquilo respecto a eso. Hay que avanzar paso a paso", dijo entonces.



El miércoles, Evenepoel explicó además que podría participar por primera vez en la Milán-San Remo, el primer 'Monumento' de la temporada 2023 el 18 de marzo.