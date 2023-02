Este jueves arranca la primera parada de la Copa de Naciones de Pista con la participación de Colombia

Este jueves 23 de febrero comenzará oficialmente la temporada de la Copa de Naciones UCI 2023, que disputará su primera parada en el velódromo internacional de Jakarta, en Indonesia, con la participación de deportistas de 44 países y seis equipos, entre los que harán presencia Martha Bayona, Kevin Santiago Quintero, Santiago Ramírez y Cristian Ortega, integrantes de la Selección Colombia de Pista.



Esta será la primera vez que la capital de Indonesia reciba una cita de la Copa de Naciones (antigua Copa del Mundo), luego de haber acogido los Juegos Asiáticos en 2019, y con la mira puesta en su postulación a los Juegos Olímpicos de 2036.



Para la mayoría de los participantes será el comienzo de su proceso de clasificación olímpica para París 2024, en la que durante cuatro días se celebrarán las seis pruebas olímpicas en cada rama, así como las pruebas de eliminación.



Las competencias comenzarán el jueves a las 6:00 de la tarde, hora local (6:00 am de Colombia), con las clasificaciones en la prueba de persecución por equipos en ambas ramas.



El viernes 24, habrá programación en doble jornada, entre la 1:30 pm y las 4:41 pm de Jakarta (1:30 am a 4:41 am), y de 6:00 a 9:05 pm (6:00 – 9:05 am de Col), en la que se celebrarán las finales de la eliminación, la velocidad por equipos y la persecución por equipos.

El sábado 25 de febrero entrará en acción la Selección Colombia ‘Colombiana’ de Pista, dirigida por John Jaime González, en las pruebas del sprint (Bayona) y keirin (Quintero, Ramírez y Ortega). Así mismo se disputará el madison femenino y el ómnium masculino, en jornada que tendrá la disputa de las medallas entre las 6:00 y las 9:25 de la noche en Asia (6:00 – 9:25 de la mañana en Colombia)



El domingo 26 se cerrará la primera parada de la Copa de Naciones UCI 2023, con el keirin y el ómnium femenino y el sprint y el madison masculino, en programación que tendrá las clasificaciones entre las 8:00 am y las 2:13 pm, y disputará las finales de 3:00 a 6:41 pm, hora local.



Cabe destacar que, la de Jakarta, será la primera de las tres paradas programadas para 2023 en la Copa de Naciones UCI, que celebrará su segunda cita en El Cairo, Egipto, del 14 al 17 de marzo, y que cerrará su actividad en Milton, Canadá, del 20 al 23 de abril.