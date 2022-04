¡Está encendido! Daniel Felipe Martínez se perfila para dar la pelea en las grandes carreras de ciclismo

Daniel Felipe Martínez ha dejado feliz al ciclismo colombiano con sus logros alcanzados en este 2022. El bogotano fue campeón de la Vuelta al País Vasco y el miércoles fue quinto en la Flecha Valona. El pedalista de 26 años ‘pinta’ bien para lo que se viene en la temporada.



El País consultó con algunos analistas y perfilan a Martínez con una destacada actuación en las ‘grandes’ de este año.



“En este momento es el corredor más completo que tiene Colombia. Es el mejor del cronómetro y eso lo ayudará a que tenga una gran actuación. Sí él llega a tener el respaldo de su equipo para ser el líder en alguna de las ‘grandes’, podría sin lugar a dudas ganar una de ellas. Él es un gregario leal, eso lo valoran mucho de él, y podría servirle para este año”, expresó Jairo Chávez, periodista de RCN Radio.



“Yo creo que este 2022 será el año que el mismo Daniel Felipe Martínez se demuestre a sí mismo que es capaz de pelear una de las grandes vueltas. Sobre todo porque Carapaz no estará en el Tour de Francia. Estoy casi seguro de que el líder será Adam Yates y de colíder estará Daniel Felipe, a la espera de que cualquier cosa pueda pasar. Recordemos que así pasó con Egan Bernal cuando fue el campeón del Tour en 2019”, agregó Chávez.



En cada carrera que ha estado presente el bogotano, resalta por tener una buena ‘crono’. Luis Saldarriaga, entrenador de ciclismo, destaca las otras características con las que cumple Martínez.



“Es un corredor muy intuitivo. Él sabe leer la competencia y se ubica bien en cada momento. Cierra perfectamente los espacios. Eso no se gana de la noche a la mañana. Daniel es muy polifuncional y eso hace que sepa interpretar de manera eficiente las carreras. Todo esto hace que tenga jerarquía y eso lo ha demostrado en las carreras de este año. Ha evolucionado bastante para el equipo Ineos”.



Las claves a tener en cuenta

Daniel Felipe asumirá con el Ineos las tres ‘grandes’ de este año: el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Se está a la espera de si asumirá el liderato de algunas de ellas.



Por ahora, el periodista especialista en ciclismo Héctor Urrego plantea las claves que deberá tener en cuenta el pedalista colombiano para el éxito.



“Lo primero, ante todo, es tener una enorme regularidad en cada una de las etapas. De nada sirve que sea muy bueno en la contrarreloj y perder ventaja en la montaña. O de la forma contraria. Hay que tener una regularidad en todos los terrenos. Segundo, hay que tener salud; es una prueba de tres semanas en la que se debe de cuidar mucho, sobre todo por el tema del covid. Y por último, debe contar con suerte. Sería ideal que no se le presente alguna caída en medio de la carrera y aprovechar cada oportunidad que tenga”.

Datos

En este 2022, Daniel Felipe fue tercero en la París Niza.



Es el segundo colombiano en quedar campeón de la Vuelta al País Vasco. Nairo Quintana fue el primero en el 2011.



En 2021 fue quinto en la clasificación general del Giro de Italia.