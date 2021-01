¿Está acabado para el ciclismo? Esto respondió el británico Chris Froome

Daniel Molina Durango

"No me considero aún acabado", declaró este lunes el ciclista británico Chris Froome, quien a sus 35 años trata de recuperar el nivel que le llevó a ganar cuatro Tours de Francia, ahora que acaba de unirse a la formación Israel SN.



"La edad es una cuestión de mentalidad", declaró el ciclista británico en una videoconferencia este lunes, destacando que los cambios que ha realizado en su alimentación y en los entrenamientos, poniendo como ejemplo el del español Alejandro Valverde, campeón del mundo en 2018 a los 38 años y que seguirá en el pelotón en 2021.



Gravemente lesionado en junio de 2019, Froome no gana una carrera desde el giro de Italia en 2018, su séptimo y hasta ahora último triunfo en una gran vuelta por etapas.



"Voy a seguir corriendo", anunció. "Lo más fácil hubiese sido dejarlo tras mi caída, pero no quería abandonar el ciclismo así. Desde que supe que podía recuperarme completamente, la decisión fue fácil de tomar. tengo cuatro victorias en el Tour y sigo muy motivado para una quinta".

Ausente de la concentración de su nuevo equipo en Gerona (nordeste de España), el británico sigue trabajando y prepara su temporada en California, donde lleva a cabo "una reeducación tres o cuatro veces por semana en un centro" especializado de Santa Monica.



Froome no dio detalles del programa que prevé en 2021, "sobre todo por la incerteza que pesa sobre las carreras y las restricciones" por la pandemia.