"Esos últimos 2 kilómetros los pedaleé con el alma": Daniel Martínez, campeón del Criterium Dauphiné

Francisco Henao

El colombiano Daniel Martínez, gran campeón del Criterium Dauphiné este domingo, contó cuál fue la clave para quedarse con la victoria final en la carrera francesa.



"El técnico me venía diciendo que estaba sacando 20 segundos, venía al límite, pero los últimos 2 kilómetros los pedaleé con el alma para alcanzar la victoria", dijo el ciclista del Education First.



Señaló que comenzó a pensar en el asalto final cuando le confirmaron que Primoz Roglic, entonces líder de la carrera, no había tomado la partida por problemas de salud.



"Cuando me dijeron que Roglic no salía, sabía lo que me corría pierna arriba. De inicio salieron Landa y Pinot. Al final hemos tenido fuerzas y hemos ganado la carrera", aseguró Martínez.



El pedalista cundinamarqués le entró el cuarto título de esta competencia a Colombia. Antes la habían ganado Martín Ramírez y Luis Herrera en dos ocasiones.