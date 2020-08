¡Enfocado! Egan Bernal se pone a tono para defender el título del Tour de Francia

Juan Carlos Pamo

A menos de dos semanas del inicio del Tour de Francia (sábado 29 de agosto), el ciclista colombiano Egan Bernal, del Ineos, sigue completamente mentalizado en su objetivo de defender el título ganado el año pasado con honores y volver a vestirse de amarillo.



Como se sabe, el pedalista de Zipaquirá tuvo que retirarse el pasado sábado en la penúltima etapa del Dauphiné por unas molestias en su espalda, pero todo parece indicar que en estos días que quedan podrá recuperarse para estar sin ningún problema en la carrera más importante de todas, que se tuvo que postergar a este segundo semestre a causa de la emergencia mundial que se vive por el Covid-19.



Este martes, La Gazzetta dello Sports, medio italiano, publicó que a Bernal no le iba a alcanzar para estar en el Tour, y que el Ineos lo iba a reemplazar con la presencia del ecuatoriano Richard Carapaz, ganador del pasado Giro de Italia.



Sin embargo, esta información quedó prácticamente descartada porque también se dieron a conocer unas imágenes de Egan reconociendo con su bicicleta una de las etapas del Tour (Col de la Loze).



Además, el periodista de Caracol Televisión, Ricardo Orrego, aseguró que el entorno de Egan Bernal le había comunicado que el ciclista se encuentra en buenas condiciones y va a estar en la Grande Boucle.



Al margen del estado actual de Bernal, los otros dos grandes pedalistas de la escuadra, Chris Froome y Geraint Thomas, no se encuentran en su mejor estado de forma y eso podría significar ceder terreno frente al Jumbo, que tiene como carta principal al esloveno Primoz Roglic.



Estos días que quedan serán muy importantes para Bernal, que necesita terminar de ponerse a punto para lo que será el arranque de la competencia más determinante del año en Niza.



Aunque parece que todo se reducirá a un duelo cantado contra Roglic, Egan no se debe confiar y debe seguir por esa misma senda que lo llevó el año pasado a conquistar la ronda gala con tan solo 22 años, sorprendiendo a todo el planeta y dándole una alegría inmensa a Colombia.

Muchas lesiones y molestias

A propósito de las molestias de Egan en su espalda, cabe recordar que el ciclismo estuvo suspendido por más de cuatro meses a causa de la pandemia del Covid-19, y el retorno ha costado bastante, porque en las semanas más recientes de competencia se han presentado múltiples caídas, lesiones y molestias físicas en los corredores, sobre todo en algunos de los más importantes.



Todo comenzó en la Vuelta a Polonia con un trágico accidente sufrido por el ciclista holandés Fabio Jakobsen, quien antes de culminar una etapa fue cerrado por un rival, lo que hizo que se estrellara con las vallas de publicidad de la competencia y estuviera en coma inducido unos cuantos días. Afortunadamente ya se encuentra fuera de peligro.



Días más tarde Remco Evenepoel, una de las grandes promesas del ciclismo, también se accidentó en el Giro de Lombardía, sufriendo una fractura de pelvis que lo dejará varios meses sin poder correr.



Y en el Dauphiné, Bernal no fue el único ciclista que mostró los estragos de una preparación atípica y marcada por varias semanas de aislamiento.



El también colombiano Nairo Quintana —ganador del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016, y siempre candidato para adjudicarse el Tour— se retiró de esta carrera por unos dolores de rodilla tras un accidente que tuvo, mientras que Roglic, quien venía liderando con autoridad el Dauphiné y otros certámenes previos, no estuvo en la etapa final por prevención luego de haber sufrido una caída.



El español Mikel Landa, el alemán Emanuel Bauchmann y el holandés Steven Kruijswijk también hacen parte del grupo de pedalistas que han tenido inconvenientes tras la reanudación de las competencias.



Bajo este contexto, incluso incierto por las condiciones en las que llegarán los competidores, habrá que esperar para saber el verdadero estado de forma de Egan, un joven que ha demostrado que tiene talento y carácter de sobra para hacer hazañas en las grandes pruebas, y este Tour del 2020 sí que será una de ellas.