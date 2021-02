En Cali se siguen poniendo a punto los deportistas de la Fase 5 del PAD Pista

Juan Carlos Pamo

El Proyecto Avanzado de Desarrollo (PAD) Pista, creado por el Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Ciclismo para detectar y promover a los futuros campeones olímpicos y del mundo en esta modalidad, continúa trabajando fuertemente con los 45 deportistas que integran la Preselección Colombia de Pista.



La ciudad de Cali ha sido el epicentro de este encuentro, donde se trabaja bajo una rigurosa burbuja de bioseguridad con los test en la Escuela Nacional del Deporte y en el velódromo Alcides Nieto Patiño, actividades que han sido dirigidas por el seleccionador nacional Jhon Jaime González y los entrenadores Andrés Torres y Jaime Zuluaga.



En la jornada de este viernes, algunos deportistas del semifondo estuvieron visitando las instalaciones de la Escuela Nacional del Deporte, donde se les practicó la evaluación del Vo2 Máximo.



“Han sido jornadas muy duras, exigentes, la prueba Vo2 es una prueba de esfuerzo, íbamos aumentando progresivamente sobre el simulador. He estado muy contenta con el trabajo, con los números que vamos arrojando. Las expectativas son muy altas, creo que todos vinimos a aprender, a demostrar porqué nos trajeron, porqué merecemos estar aquí en este lindo proyecto. Para mí esto es un proyecto increíble, estudio Gestión deportiva y veo el alcance y esfuerzo de un programa como este, es una gran inversión la que hace la Federación Colombiana de Ciclismo y el Ministerio del Deporte “, expresó Oriana Saavedra, deportista del PAD Pista.



A segunda hora en el velódromo de la capital vallecaucana, sede de la próxima Copa de Nacionales UCI y los Juegos Panamericanos Junior, se realizaron trabajos de arranque, potencia y velocidad con los semifondistas y velocistas, estos últimos quienes también tuvieron una evaluación de biomecánica con sensores inerciales, guiada por los profesionales de la Escuela Nacional del Deporte.



“Estoy que no me cambio por nadie con este montón de talento que tenemos aquí, contamos con un gran aliado como lo es la Escuela Nacional del Deporte y con los test que hemos realizado, vamos por un camino excelente a llevar a estos jóvenes a ser unos grandes deportistas. El objetivo de esta Fase 5 es mirar los muchachos más específicamente en la bicicleta y con los entrenadores de ellos irles haciendo un direccionamiento para que empecemos a trabajar sobre lo que será el campeonato nacional juvenil, panamericano junior, entre otras competencias”, agregó Jhon Jaime González, seleccionador nacional de pista.



Este sábado será una jornada especial para los deportistas, pues será el cierre de actividades para la delegación que durante una semana ha compartido y aprendido de la mano de grandes profesionales en esta Fase 5 del PAD Pista.