Emotiva disputa entre Colombia y México en el Torneo Internacional de Pista de Cali 

Daniel Molina Durango

Con éxito terminó este domingo en el Velódromo Alcides Nieto Patiño, de Cali, el Torneo Internacional de Pista, clase 1 y 2, que durante los tres días de competencia tuvo un emotivo mano a mano entre Colombia y México.



Los anfitriones cerraron el certamen con triunfos del vallecaucano Kevin Santiago Quintero (Velocidad hombres y tenía pendiente la final del Keirin) y del antioqueño Juan Esteban Arango (Ómnium hombres), miembros de la Selección Colombia Andina.



Quintero se ratificó como le mejor velocista nacional del momento al quedar primero en las finales de la Velocidad y Keirin del certamen C1 y C2 de viernes a domingo, siendo el único de los pedalistas en bajar de los 10 segundos en los 200 metros lanzados. De allí que tenga como objetivos realizar buenas actuaciones en la Copa de Naciones de junio en la pista de madera del Alcides Nieto Patiño y en los Juegos Olímpicos de Tokio.



Juan Esteban, quien con 148 puntos superó al ecuatoriano Pedro Sebastián Rodríguez (119) y al brasileño Ricardo Pereira Dalamaría (114), relato luego de su victoria que “muchas personas me han dicho que les alegra mucho verme ganar, eso quiere decir que lo estamos haciendo bien después de muchos años, se ha formado cierto cariño con la gente de Cali, con la afición del ciclismo de pista, me siento muy satisfecho de mostrar fortaleza, experiencia, de tantos años de estar en la Selección, de ganar y de perder, porque hay que perder para ganar, me sentí muy contento con el resultado y con mi rendimiento”.



Sobre el nivel competitivo del Torneo Internacional de Pista en Cali dijo que “el nivel ha estado muy bueno, a nivel de América no ha habido muchas competencias de pista, pero creo que los que estábamos acá más que piernas teníamos ganas de correr, de dar leña o candela, como decimos nosotros, esto es más mental que físico porque finalmente no podíamos entrenar lo mejor para una competencia internacional, el velódromo en Medellín lo abrieron hace mes y medio, a la ruta salimos hace tres meses, han sido muchas cosas, pero aquí están las ganas de todos los ciclistas de dar lo mejor”.



Sobre Kevin Quintero afirmó que “ha crecido mucho al estar con los velocistas Santiago Ramírez y Rubén Murillo, lo mismo que con su entrenador, además es un gran tipo y de él se esperan muchas cosas”.



‘Juanes’ indicó que tiene varios objetivos el próximo como la Copa de Naciones en este mismo escenario, y que en 2024 podría terminar su carrera deportiva.



Por su parte, la delegación de México obtuvo dos triunfos en Ómnium damas, la Velocidad damas y la Mádison, por intermedio de Lizbeth Yareli Salazar, Yuli Paola Verdugo y Yareli Acevedo-Victoria Velazco, respectivamente.