Ella es Mariana Herrera Serrano, la joya del ciclismo femenino del Valle del Cauca

El nombre de Mariana Herrera comienza a sonar fuerte en el ciclismo colombiano. La vallecaucana se coronó recientemente campeona en la contrarreloj individual de la categoría Sub-23 de los Campeonatos Nacionales que se celebraron en Pereira.



Antes de iniciar su carrera como ciclista, Mariana pasó por deportes como el patinaje y el atletismo, disciplinas en las que no obtuvo grandes logros, lo que en ese entonces fue decepcionante para ella y decidió hacer un alto.



“No seguí en el patinaje porque vi que había una rosca y en su momento eso no fue justo conmigo”, comentó la pedalista que se retiró de forma temporal de la actividad deportiva por las injusticias que, según ella, le tocó padecer.



Fue cuando a los 16 años llegó al velódromo Alcides Nieto Patiño en Cali y de la mano de Luis Mejía empezó a rodar en la histórica pista.



Hizo parte del Proyecto Avanzado de Desarrollo (PAD) de ciclismo de pista que impulsa el Ministerio del Deporte para descubrir nuevos talentos.



Ha sido dos veces campeona nacional juvenil en el 2018 y 2019, campeona de la velocidad panamericana en 2018, evento al que asistió con el apoyo de Indervalle. Asimismo, en seis ocasiones ha sido campeona departamental con la Selección Cali y subcampeona en los Juegos Nacionales Bolívar 2019, donde marcó un nuevo récord departamental.



Actualmente, sigue las directrices del entrenador Jaime Zuluaga y en los últimos compromisos se ha bañado en oro al subir a lo más alto del podio en los Juegos Panamericanos Junior que se realizaron en Cali y la medalla de oro en los Nacionales de Ruta.



El desarrollo deportivo de Mariana se debe gracias al apoyo y respaldo de su madre, Diana Serrano, quien ha dado la lucha para que su hija cuente con las condiciones para consolidarse como una gran atleta.



“Mi madre siempre ha vendido champús y empanadas, y con esos recursos me apoyaba para poder estar en los entrenos y competencias”, confesó la corredora de 21 años, que comenzó su actividad deportiva en Jamundí.



Gracias a sus condiciones como velocista, sus entrenadores le recomendaron incursionar en las pruebas de ruta y los frutos comienzan a llegar.



Acaba de firmar contrato para integrar el equipo de ciclismo femenino ‘Colombia, tierra de atletas’ que financia el Gobierno Nacional. En sus compromisos futuros ya tiene programadas competencias de carácter nacional y por fuera del país, y se perfila para convertirse en una de las mejores pedalistas de Colombia.

¿Cómo fue la experiencia de ganar en los Nacionales de Pereira?

Fue sin duda una experiencia muy positiva porque logré la medalla de oro en la contrarreloj individual de la categoría Sub-23. Comencé este año de la mejor manera y contenta por haber ganado una de las pruebas más duras del ciclismo.



La vimos muy emotiva al final de la competencia...

Fueron lágrimas de felicidad porque han sido muchos años de lucha y sacrificio. Uno no es deportista de alto rendimiento de un día para otro. Yo inicié en el patinaje y a los 16 años di el salto al ciclismo, donde arranqué con pruebas de pista. Hace un año hice un cambio a las pruebas de semifondo. Agradecida con mi madre y con Dios por lo que he logrado.

¿Cómo fue esa experiencia de arrancar en el patinaje?

Mi madre me metió a patinar desde que tenía ocho años. Mis primeros pasos en el deporte fueron en el municipio de Jamundí y luego ya hice parte de procesos con la Liga Vallecaucana de Patinaje.

¿Cuánto tiempo hizo patinaje?

Estuve durante siete años. Logré incluso títulos en diferentes pruebas a nivel nacional. Me fui de esa disciplina porque a pesar de lo que había logrado, no contaba con un buen apoyo. A mi madre le tocaba ayudarme económicamente y era una carga dura. Otro aspecto que hizo que me fuera del patinaje fue que evidencié ‘roscas’ y hasta que llegó el momento que dije que el patinaje no me iba a dar para tener un futuro definido. Fue un golpe duro porque dejé por un tiempo del deporte, incluso intenté en atletismo, pero sentí que no era para mí.

¿En qué momento aparece ciclismo?

Una persona que me conocía desde el patinaje me invitó a que fuera a mirar al velódromo lo que era la pista. En un comienzo a mí no me gustaba, pero cuando fui a ver lo que se hacía en la pista, me pareció interesante y se convirtió en un reto personal.



¿Y cómo fue ese primer contacto con la pista del velódromo de Cali?

Eso fue por allá en octubre de 2017. El primer entreno fue hacer ejercicios con la bicicleta con conos, algo que ya había hecho en patinaje. Por esos días estaban entrenando los de la Selección Valle y cuando ellos terminaron yo agarré la bicicleta, me subí a la pista y en el peralte me caí. Cuando llegó el profesor Luis, me regañó y allí comenzó esta historia.

Con el paso de los años fue escogida para hacer parte del PAD de Mindeporte...

Después de varios procesos de selección fui elegida para ser parte de este programa que tiene como cabeza en lo deportivo al profesor Jhon Jaime González, el seleccionador nacional, y aunque he dado el salto a la ruta, aún sigo haciendo pruebas de semifondo en la pista.



¿Cómo descubren que tiene condiciones para destacarse en la ruta?

Las diferentes pruebas que se realizan en el PAD de pista arrojaron resultados que indicaron que podía ir muy bien en el semifondo de la ruta. El profesor González recomendó dejar a un lado la velocidad y dedicarme a pruebas de este estilo.

Ya con ese diagnóstico, ¿qué pruebas realizas en pista?

Son las de semifondo como persecución individual y por equipo; prueba por puntos, ómnium, madison y scratch. Son más pruebas de resistencia.

¿Y en ruta a qué apuntan?

Podría ir muy bien en etapas llanas, contrarreloj y en remates con el sprint.



Acaba de firmar contrato con el equipo ‘Colombia, tierra de atletas’, ¿cómo es la vinculación?

Inicié temporada desde el 1 de enero con esta escuadra que es apoyada por el Ministerio del Deporte. Ahora tendremos las pruebas del calendario nacional donde se destaca la Vuelta a Colombia femenina y estaremos corriendo algunas competencias en Europa.

Su madre ha sido clave en su carrera, ¿a qué se dedicaba ella para apoyarla?

Ella vendía champús y salpicón en la pista de patinaje en Jamundí donde yo competía. Cuando tenía competencias, vendía empanadas y así recogía recursos para apoyarme. Ha sido la persona que siempre me impulsa para salir adelante en mi carrera.