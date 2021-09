El Velódromo Alcides Nieto Patiño se volverá a lucir desde este jueves con la Copa de Naciones

Aunque en esta oportunidad no habrá público en las gradas, el Velódromo Alcides Nieto Patiño sigue siendo un escenario querido por todos los ciclistas que vienen a competir en él.



Sus tribunas con sillas de múltiples colores, su buena ventilación y su hermosa e imponente pista, no solo se roban aplausos, sino también suspiros.



Por eso el ciclista francés Francois Pervis, decidió bautizar a su hija con el nombre de ‘Cali’, en honor a las tres medallas de oro que ganó en el Mundial de Pista disputado aquí en el 2014.



Hablar del Velódromo, entonces, es referirse a los grandes eventos del ciclismo, como por ejemplo las paradas de Copa Mundo que anualmente se hacen y que usualmente son una fiesta.



Quincy Alexander, ciclista de Trinidad y Tobago, ha estado tres veces en el Alcides Nieto Patiño y cuenta, entre risas, que este es un lugar al que siempre desea volver.



“Es encantador estar y volver a un velódromo tan rápido y hermoso como este”, dijo.



Por otro lado, Kendall Ryan, ciclista del equipo estadounidense, sostuvo: “Esta es la primera oportunidad en la que estoy aquí, para ser honesta. Me siento muy emocionada porque el escenario se ve increíble, se nota que hace poco lo remodelaron”.



Lily Williams, su compatriota, también elogió a este lugar ícono del deporte caleño. “Estamos todos muy entusiasmados. El velódromo es muy bueno y es abierto, porque los nuestros (en Estados Unidos) se ven con mucho concreto”.



Además, Victoria Velasco, pedalista mexicana, indicó: “Es un lugar muy lindo y que está rápido”.



Santiago Ramírez, ciclista colombiano, también habló de este recinto deportivo, pero desde lo emocional.



“Acá empezó mi carrera, entonces me siento muy a gusto compitiendo acá. Me trae muchos recuerdos”, contó.



Finalmente, Carlos Diago, el secretario de Deporte y Recreación, aseguró: “El Velódromo Alcides Nieto Patiño es el mejor escenario de ciclismo de pista en Colombia y uno de los mejores en nuestro continente. Eso nos sigue consolidando como una ciudad deportiva”.

Datos

La Copa de Naciones UCI TISSOT Cali 2021 tendrá señal a través del Canal Regional Telepacífico.



Este jueves habrá transmisión de 10:30 a.m. a 12:00 del día y de 3:330 p.m. a 6:00 p.m.



Este viernes habrá señal de 10:30 a.m. a 12:00 del día y de 3:30 p.m. a 6:00 p.m. El sábado será de 10:30 a.m. a 12:00 del día, de 3:00 p.m. a 7:00 de la noche y de 8:40 p.m. a 10:40 p.m.



Para el domingo, día de cierre, la transmisión comenzará a las 3:30 p.m. e irá hasta las 6:00 p.m.

No habrá apertura de puertas para los aficionados por seguridad para todos los ciclistas.