"El objetivo es hacerlo bien en el Tour de Francia": Miguel Ángel López

Juan Carlos Pamo

Miguel Ángel López está listo para empezar su primera temporada con el Movistar Team. Así lo dio a conocer en una rueda de prensa este miércoles, en donde dijo que el principal objetivo, tanto del equipo como de él, es hacer un buen Tour de Francia.



‘Superman’ López inició tarde la temporada, luego de resultar positivo para Covid-19 en enero pasado y aunque confesó que en un inicio las secuelas de la pandemia le generaron dificultades, dijo que en estos momentos su cuerpo está en perfectas condiciones.



“El cuerpo queda un poco destrozado, malo en defensas y pues empezar a hacer esos grandes esfuerzos, si el cuerpo no está en una buena condición, pues vas a tener un poco de fatiga, no vas a poder dar el 100% de tu condición, pero eso fue mejorando y ya estamos perfectos”, dijo en rueda de prensa, en donde estuvo acompañado por su manager, Eusebio Unzué, y el presidente de Movistar Fabián Hernández.



‘Superman’ López añadió que tienen un lindo calendario por delante, donde empezarán por el Tour de Romandía, y luego, de acuerdo con su manager, “posiblemente hagan un par de días en Mallorca y la Vuelta a Andalucía”, entre otras posibles competencias, para luego llegar al Tour.



Tour en el que Miguel Ángel López espera ser protagonista, pues este es su principal objetivo y el de su equipo: “yo creo que primeramente nos vamos a centrar ahí y luego tenemos tal vez un segundo chance que será la vuelta a España, que creo que son dos grandes vueltas en las que vamos a participar”.



Añadió que el año pasado acarició el podio, pero “se me fue de las manos en un mal momento en un mal día, que prácticamente me tocaba el esfuerzo a mí solo y ese fue mi día malo y no se pudo hacer nada. Pero bueno, tenemos ya varios años de experiencia, así que yo creo que voy a llegar bien. Sinceramente, me siento bien, mis sensaciones son bastante buenas, falta competir, pero sinceramente estaremos ahí“, añadió el corredor colombiano.