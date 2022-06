El esloveno Primoz Roglic conquista el Dauphiné, Esteban Chaves terminó séptimo

El ciclista esloveno Primoz Roglic (Jumbo) conquistó este domingo el Critérium del Dauphiné, en el Plateau de Solaison, a menos de tres semanas del inicio del Tour de Francia en Copenhague el 1 de julio.



Roglic llegó en segunda posición a la meta de la octava y última etapa, ganada por su compañero danés Jonas Vingegaard. Ambos finalizaron con el mismo tiempo en la etapa.



El esloveno se había colocado líder el sábado en una etapa de montaña en la que fue segundo, solo superado por el español Carlos Verona.



En la general final superó a Vingegaard en 40 segundos, cerrando una gran semana para el Jumbo.



El colombiano Esteban Chaves volvió a cumplir una destacada actuación. Este domingo fue cuarto en la jornada de cierre, a 53 segundos del ganador, y subió del 12 al séptimo lugar de la general, a 3:18 de Roglic



En su conferencia de prensa posterior a la victoria, Roglic prefirió no centrarse en quién será líder del Jumbo en el Tour de Francia y puso el acento en la importancia de lo colectivo.



"Poco importa el nombre del líder, lo más importante es tener compañeros sólidos a tu alrededor", respondió el esloveno.



"El ciclismo es un deporte de equipo. Yo haré todo lo que pueda para ser yo (el líder), pero lo importante es que la victoria sea para el equipo", añadió el hombre que fue subcampeón del Tour en 2020 pero que en 2021 tuvo que abandonar tras una caída.



El australiano Ben O'Connor, tercero de la etapa a una quincena de segundos del dúo del equipo Jumbo, completó el podio final, a un minuto y 41 segundos de Roglic.



En la última etapa (138,8 km), marcada por un calor estival, el equipo neerlandés no permitió más que una pequeña ventaja a los escapados del día. Los últimos de esa aventura (George Bennett, Michael Storer, Jan Hirt) fueron alcanzados a menos de siete kilómetros de la meta.



En las pendientes de la ascensión final (11,3 km al 9,2%), Vingegaard, seguido por Roglic, asestó el golpe decisivo a 5,4 kilómetros de la meta. El dúo dejó descolgado a O'Connor, el último en perder contacto con ellos.



"Teníamos el plan de que yo atacara hoy y él me siguiera, para tratar de dejar atrás a todos. Podemos estar muy contentos", explicó el corredor danés.



Vingegaard (25 años), que en el final estuvo más cómodo que Roglic, firmó su primera victoria de etapa en el Dauphiné, un año después de haberse revelado en el Tour de Francia, siendo segundo en la clasificación final.



En 74 ediciones, Roglic es el segundo corredor esloveno en conquistar el Dauphiné, doce años después de que lo hiciera Janez Brajkovic.

- La tercera, ¿en el Tour? -

A sus 32 años, se apuntó su segunda victoria en una ronda por etapas WorldTour este año, en ausencia de Tadej Pogacar, su compatriota y principal rival para el Tour de Francia.



En marzo, Roglic había ganado la París-Niza, una carrera que había perdido en el último día en la edición de 2021.



El Dauphiné se le había escapado a Roglic en agosto de 2020, cuando había abandonado en la mañana de la última etapa, tras una caída, cuando llevaba el maillot amarillo de líder de la general.



También vio esfumarse el Tour de Francia de 2020 a un día del final, pero este año 2022, con las dos carreras ganadas en ese país, parecen haber cambiado esa mala racha.



"Consigo ganar en Francia", sonrió Roglic. "Todo el equipo va bien, hemos controlado todo la jornada, en esta etapa difícil", celebró.



Este Dauphiné ha validado el plan del Jumbo, que apostó más por una gestión de los esfuerzos que por una estrategia de máquina aplanadora como había optado en 2020. El resultado ha sido más positivo.



Esta ronda, considerada por muchos como un 'ensayo general' para el Tour, deja interrogantes especialmente para los equipos Ineos y Bahrain.



En el Ineos, el británico Tao Geoghegan Hart fue decimotercero en la etapa del domingo y octavo en la general, a casi cuatro minutos de Roglic.



En el Bahrain, el italiano Damiano Caruso, cuarto de la general final, quedó fuera del podio y a dos minutos y medio del vencedor.