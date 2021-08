El Clásico RCN 2021 terminará con una contrarreloj individual en Buenaventura

Un recorrido altamente exigente, de variedad geográfica y de paisajes únicos, fue confirmado por la organización del Clásico RCN Cerveza Andina 2021en la celebración de los 60 años de la máxima prueba ciclística del país.



De las cimas más encumbradas a las costas del pacifico colombiano, con exuberantes paisajes, con represas de inigualable belleza y climas de gran variedad, así es el recorrido del Clásico RCN 2021.

El trazado del Clásico RCN que se disputará del 23 al 31 de octubre es el siguiente:



Primera etapa:

Sábado 23 de octubre: Guatapé - El Peñol - Guatapé. (Contra Reloj por Equipos) 27.4 Kms

Hora de salida 10:30 am

Segunda etapa:

Domingo 24 de octubre: Medellín - Jericó 152 kms

Hora de salida 8:30 am

Tercera etapa:

Lunes 25 de octubre: Supía – Riosucio - Anserma, Viterbo - Pereira 120.6 Kms

Hora de salida 8:45 am

Cuarta etapa:

Martes 26 de octubre: Pereira - Manizales - final en Letras. 84.8 Kms

Hora de salida 9:05 am

Quinta etapa:

Miércoles 27 de octubre: Honda - Mariquita - Libano Murillo 104.1 Kms

Hora de salida 8:50 am



Sexta etapa:

Jueves 28 de octubre: Mariquita – Armero - Venadillo Alvarado – Ibagué 114.5 Kms

Hora de salida 9:30 am



Séptima etapa:

Viernes 29 de octubre: Ibagué - Salento 105.2 Kms

Hora de salida 9:00 am



Octava etapa:

Sábado 30 de octubre: Roldanillo - Buenaventura. 183.4 kms

Hora de salida 8:00 am

Novena etapa:

Domingo 31 de octubre: CRI en Buenaventura 19.6 Kms

Hora de salida 8:45 am

Buenaventura será sede de las dos últimas etapas del Clásico RCN los días 30 y 31 de octubre y verá coronar a un titán uno de los trofeos más preciados del ciclismo nacional.

La organización del Clásico RCN mantendrá, de acuerdo con las disposiciones gubernamentales, estricto control sanitario antes, durante y después del evento para proteger la salud de cada uno de los participantes desde el papel que desempeñe en la carrera: ciclista, director deportivo, dirigente, juez, periodista, o logística.



De acuerdo con estos parámetros la organización exigirá a todos los participantes el certificado de -vacuna contra el COVID 19- expedido por una entidad validada por el gobierno nacional.