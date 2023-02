Einer Rubio: "Esto es increíble porque es mi primera victoria como profesional"

Una gran jornada para el ciclismo colombiano este miércoles luego de que el pedalista Einer Rubio lograra quedarse con la tercera etapa del UAE Tour 2023.



El joven boyacense logró de esta manera obtener su primera victoria de etapa en su carrera deportiva, justamente en la celebración de su cumpleaños número 25: "La verdad es que es increíble. Estos años pasados pasé muchas cosas que me perjudicaron muchísimo. Ahora estoy en una gran forma. Mi equipo me ha traído como un rey en la ascensión. He llegado a pie de puerto y quería probar desde abajo, venía con muchas fuerzas. Ganar aquí es increíble".



Sobre la estrategia que implementó para poder quedarse con la tercera etapa del UAE Tour 2023 dijo: "La táctica de hoy era aguantar a rueda hasta más adelante, pero tenía mucha fuerza, mis compañeros estaban conmigo, tenía que probar y se nos ha dado el día de hoy. En los últimos kilómetros siempre tenia la incertidumbre de que venían a por mi, pero tenía fuerza, he aguantado muy bien".



Este jueves se disputará la cuarta etapa con una fracción de 174 kilómetros con salida en Al Shindagha y final en Dubai Harbour.